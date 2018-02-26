Будут ли в Украине досрочные выборы: Парубий дал четкий ответ

Вчера, 13:11

Спикер парламента посоветовал народным избранникам сосредоточиться на эффективной работе и не думать о выборах

Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy
Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy

Досрочных парламентских выборов в Украине не будет – они пройдут согласно Конституции в октябре 2019 года.

Об этом он заявил во время Согласительного совета, передает Украинская правда.

По его словам, тема досрочных выборов – это внешний сценарий для дестабилизации ситуации в стране.

"Во время Согласительного совета уже в нескольких выступлениях услышал о досрочных парламентских выборах. Давайте отставим эту тему в сторону. Сколько работает Верховная Рада, столько же и ходят слухи о досрочных выборах. У меня нет никаких сомнений, что сценарий дестабилизации с досрочными выборами – это внешний сценарий. И хочу вам сообщить, что выборы в Верховную Раду состоятся согласно Конституции – в последнее воскресенье октября 2019 года", – заявил Парубий.

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Спикер Рады посоветовал народным избранникам сосредоточиться на эффективной работе и не думать о выборах.

Ранее президент Украины Петр Порошенко озвучил позицию по досрочным выборам. Глава государства считает, что выборы президента и в Раду должны пройти в определенные Конституцией сроки
выборы, парламент, парубий, досрочные выборы

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