Будут ли в Украине досрочные выборы: Парубий дал четкий ответ

Спикер парламента посоветовал народным избранникам сосредоточиться на эффективной работе и не думать о выборах

Досрочных парламентских выборов в Украине не будет – они пройдут согласно Конституции в октябре 2019 года.

Об этом он заявил во время Согласительного совета, передает Украинская правда.

По его словам, тема досрочных выборов – это внешний сценарий для дестабилизации ситуации в стране.

"Во время Согласительного совета уже в нескольких выступлениях услышал о досрочных парламентских выборах. Давайте отставим эту тему в сторону. Сколько работает Верховная Рада, столько же и ходят слухи о досрочных выборах. У меня нет никаких сомнений, что сценарий дестабилизации с досрочными выборами – это внешний сценарий. И хочу вам сообщить, что выборы в Верховную Раду состоятся согласно Конституции – в последнее воскресенье октября 2019 года", – заявил Парубий.

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Спикер Рады посоветовал народным избранникам сосредоточиться на эффективной работе и не думать о выборах.

Ранее президент Украины Петр Порошенко озвучил позицию по досрочным выборам. Глава государства считает, что выборы президента и в Раду должны пройти в определенные Конституцией сроки