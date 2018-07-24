Число жертв беспорядков в Ираке достигло 14 человек

Вчера, 11:17

Массовые волнения идут в южных городах Ирака, погибли не менее 14 человек, сотни ранены

Фото: AFP
Фото: AFP

В южной части Ирака уже две недели продолжаются массовые беспорядки. Число погибших достигло 14 человек. Среди пострадавших 275 гражданских лиц и около 470 иракских силовиков. Более 800 человек были задержаны, однако в большинстве своем уже отпущены на свободу.

Массовое возмущение вызвано коммунальными проблемами, в частности, перебои с поставками воды и электроэнергии.

Полиция для прекращения волнений использует слезоточивый газ и водометы, а в ряде случаев огнестрельное оружие.

Проблема усиливается тем, что сейчас страна не имеет общепризнанного легитимного правительства. После парламентских выборов, прошедших 12 мая, было объявлено о победе блока "Ас-Сайрун", который возглавляет лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр. Однако из-за многочисленных нарушений в ходе выборов парламент Ирака в начале июля постановил пересчитать голоса вручную.

В середине месяца в городе Киркук на севере страны произошел взрыв, от которого пострадали 11 человек.

Несколько ранее в иракской столице Багдаде другой взрыв унес жизни не менее 20 человек и полностью разрушил 14 жилых домов.
Ирак, жертвы, задержаны, массовые беспорядки

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Источник:

Интерфакс

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