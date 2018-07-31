"Чушь и провокация": Турчинов резко ответил на предложение Путина по Донбассу

Проводить референдум на Донбассе – это как читать лекцию колорадским жукам по сохранению урожая, считает чиновник

Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал чешью и провокацией предложение президента РФ Владимира Путина провести референдум на Донбассе. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, политические механизмы на Донбассе могут быть осуществлены только после освобождения оккупированных территорий.

"Россия имеет свою трактовку и Минских договоренностей, и формулы Штайнмайера. Фактически они свою деструктивную позицию маскируют под любые названия. И в частности предложение о проведении "референдума" – это провокации и чушь. Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса – то же самое, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая", – сказал Турчинов.

Напомним, президент РФ взбудоражил общественность своим заявлением о том, что якобы на переговорах с Трампом договорился по Донбассу о "новых идеях" по урегулированию конфликта.

В свою очередь издание Bloomberg со ссылкой на двоих собеседников, которые присутствовали на заседании с участием Путина и российских дипломатов, пишет, что на встрече в Хельсинки Путин якобы предложил Трампу провести референдум на Донбассе. По информации источника, все это должно пройти под эгидой международного сообщества.

В то же время в Белом доме не поддержали идею Путина о референдуме на Донбассе. Американская администрация придерживается позиции, что Минские договоренности 2015 года не предусматривают проведения каких-либо референдумов. Кроме того, в США подчеркивают, что референдум, который был проведен на неподконтрольной Украине территории, не имеет легитимности.