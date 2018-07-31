"Чушь и провокация": Турчинов резко ответил на предложение Путина по Донбассу

Сегодня, 15:10

Проводить референдум на Донбассе – это как читать лекцию колорадским жукам по сохранению урожая, считает чиновник

Александр Турчинов. Фото: turchynov.com
Александр Турчинов. Фото: turchynov.com

Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал чешью и провокацией предложение президента РФ Владимира Путина провести референдум на Донбассе. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, политические механизмы на Донбассе могут быть осуществлены только после освобождения оккупированных территорий.

"Россия имеет свою трактовку и Минских договоренностей, и формулы Штайнмайера. Фактически они свою деструктивную позицию маскируют под любые названия. И в частности предложение о проведении "референдума" – это провокации и чушь. Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса – то же самое, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая", – сказал Турчинов.

Напомним, президент РФ взбудоражил общественность своим заявлением о том, что якобы на переговорах с Трампом договорился по Донбассу о "новых идеях" по урегулированию конфликта.

В свою очередь издание Bloomberg со ссылкой на двоих собеседников, которые присутствовали на заседании с участием Путина и российских дипломатов, пишет, что на встрече в Хельсинки Путин якобы предложил Трампу провести референдум на Донбассе. По информации источника, все это должно пройти под эгидой международного сообщества.

В то же время в Белом доме не поддержали идею Путина о референдуме на Донбассе. Американская администрация придерживается позиции, что Минские договоренности 2015 года не предусматривают проведения каких-либо референдумов. Кроме того, в США подчеркивают, что референдум, который был проведен на неподконтрольной Украине территории, не имеет легитимности.
Россия, Путин, Турчинов, Донбасс, референдум

Вы сейчас просматриваете новость ""Чушь и провокация": Турчинов резко ответил на предложение Путина по Донбассу". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: solydarnist.org

Климпуш-Цинцадзе: США четко дали понять, что думают о "референдуме" Путина

23 Июля, 11:26

Путину "не светит" крымский сценарий на востоке Украины, отметила вице-премьер

Политика

Путин задумал новый план по Украине. Фото: AFP

Пионтковский: У Путина осталась последняя ставка по Украине

23 Июля, 13:48

России не нужен Донбасс – планы у Путина гораздо более глобальные, считает российский политолог
Загрузка...

Политика

Владимир Путин. Фото: скриншот

Россия подбрасывает "дохлых кошек": генерал объяснил предложение Путина по "референдуму"

23 Июля, 18:01

Российский лидер решил проверить Украину и мировое сообщество, выдвинув новый вариант по Донбассу

Украина

Фото: AFP

Заявление Путина о референдуме на Донбассе сделано неслучайно - Кихтенко

24 Июля, 04:30

Россия использует незаконный инструмент для продвижения минских договоренностей

Политика

Курт Волкер. Фото: flickr.com посольство США в Украине

Референдума на Донбассе быть не может: Волкер объяснил переговоры Трампа и Путина

24 Июля, 17:04

Американский дипломат рассказал, чем для Украины закончилась встреча президентов США и РФ

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин о "референдуме" на Донбассе: "Это очень тонкая и чувствительная сфера"

27 Июля, 16:48

Россия хочет на Донбассе пойти по крымскому сценарию, но Путин карты не открыл
Загрузка...