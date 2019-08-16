ЦИК озвучила результаты выборов в 210-м округе

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Центральная избирательная комиссия Украины установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в окружной избирательной комиссии № 210, народным депутатом Украины избран Приходько Б. В.

Об этом заявила пресс-служба ЦИК.

"В связи с невыполнением указанного обязательства указанной ОИК Комиссия постановлением от 16 августа 2019 № 1877 установила факт грубого нарушения этой комиссией Конституции и законов Украины, досрочно прекратила полномочия всего ее состава и определила, что полномочия этой ОИК по установлению итогов голосования в ОИО № 210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины осуществляются Центральной избирательной комиссией", – говорится в сообщении.

Так, ЦИК постановила признать действия ОИК № 210 противоправными, но не вызывающими правовых последствий.

"ЦИК постановила признать действия ОИК ОИО № 210, совершенные 16 августа 2019 и принятые по их результатам решения без законных на то оснований противоправными, но не вызывающими правовых последствий", – добавили в Центризбиркоме.

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Также во время заседания, в соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины", постановлением ЦИК от 16 августа 2019 № 1880 "О выполнении судебного решения", на основании протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе № 210, в том числе с пометкой "Уточненный", протоколов окружной избирательной комиссии ОИО № 210 о повторном подсчете голосов избирателей на соответствующем избирательном участке Комиссия установила итоги голосования в этом округе, о чем составила дополнительный протокол.

"На основании указанного протокола ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОИО № 210, признав избранным народным депутатом Украины Приходько Б.В.", – резюмировали в ЦИК.

Напомним, 5 августа Центризбирком установил результаты внеочередных парламентских выборов в 198 из 199 округов. В одномандатном избирательном округе № 210 результаты выборов в определенный законодательством срок (до 5 августа включительно) установить не удалось, потому что комиссия во исполнение решения суда не успела осуществить повторный подсчет голосов на ряде участков. Поэтому ОИК предоставили больше времени и обязали ее транспортировать соответствующие документы в ЦИК до 16:00 6 августа.

6 августа ЦИК заслушала уточненный протокол ОИК ОМО № 210 об итогах голосования в округе и приняла его на обработку.

7 августа ЦИК обязала ОИК округа № 210 еще раз уточнить протокол об итогах голосования в округе, поскольку ОИК составила предыдущие уточненные протоколы без обработки списков избирателей и выписок из списка избирателей на всех избирательных участках, а пакеты с надписью "Список избирателей" комиссия не открывала и не исследовала.

15 августа ЦИК обязала окружную комиссию округа № 210 составить очередной уточненный протокол об итогах голосования. На этот раз соответствующее решение Центризбиркома обусловлено постановлением суда, который обязал комиссию признать недействительным голосование на избирательном участке № 740243.

Напомним, что нарушения в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов были, но существенно не повлияли на результаты.

Среди самых заметных нарушений — выдача бюллетеней тем, кто не предъявил паспорт. Такие нарушения были преимущественно в селах, где все хорошо знают друг друга. Иногда фотографировали заполненные бюллетени. А избирателям с современным паспортом в виде ID-карты бюллетеней порой не выдавали — требовали показать еще и бумажное приложение к нему с регистрацией, а это — нарушение. Часто на участках не хватало урн для бюллетеней и кабинок для голосования для людей с инвалидностью. Была замечена и незаконная агитация – избиратели приходили на место голосования в одежде с эмблемой той или иной политсилы.

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