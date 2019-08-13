Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
28,16

Данилюк объяснил, почему до сих пор не было заседания СНБО по Донбассу

Сегодня, 10:56

Любая озвученная идея потребует выполнения комплекса мер, говорит чиновник

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Совет по нацбезопасности и обороне Украины ведет тщательную подготовку к заседанию по Донбассу, чтобы выработать какое-то комплексное решение и продумать, кто будет его выполнять и как оно будет реализовано.

Об этом секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал в интервью BBC Україна.

Он заметил, что не хочет ставить какие-то временные рамки принятому комплексу мероприятий.

Реклама

"Потому что любая идея, которую мы озвучили, она одна не сработает. Она в любом случае потребует комплекс мероприятий, а также понимания, чего мы ожидаем и от другой стороны", – подчеркнул секретарь СНБО.

Читайте также: Опытный экономист и экстремал: что нужно знать о потенциальном премьер-министре Александре Данилюке

В тренде
Данилюк назвал ключевые задачи обновленной СБУ
Скриншот

Говоря о снятии экономической блокады Донбасса, Данилюк отметил, что такой шаг сам по себе ничего не принесет.

"Это не блокада, давайте называть вещи своими именами. Это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории. Эти предприятия перестали платить налоги в центральный бюджет. Поэтому были причины и было соответствующее решение СНБО", – добавил он.

"И спрашивая о снятии ограничительных мер, надо понимать, какими будут шаги с другой стороны. Тогда можно говорить о комплексном видении. Различные варианты могут рассматриваться, сейчас я вам говорить о них не буду, потому что любые документы, которые готовятся для рассмотрения на СНБО, имеют гриф. Но любое решение в правильном комплексе может сработать. Отдельно само по себе – нет", – резюмировал Данилюк.

Напомним, еще в конце мая секретарь СНБО заявлял, что ближайшее заседание СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Донбасс заседание СНБО Данилюк Блокада Донбасса

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Премьер Израиля едет в Украину: СМИ назвали настоящую причину
Премьер Израиля едет в Украину: СМИ назвали настоящую причинуПолитика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследованийПолитика
"Не ставьте нам условия": Зеленский поспорил с активистами из-за назначенийПолитика
Психолог объяснила, почему Зеленский в Украине включает
Психолог объяснила, почему Зеленский в Украине включает "режим Лукашенко"Политика
Нетаньяху летит в Киев на встречу с Зеленским: стала известна дата и программа визита
Нетаньяху летит в Киев на встречу с Зеленским: стала известна дата и программа визитаПолитика
Зеленский уволил почти два десятка глав районных администраций
Зеленский уволил почти два десятка глав районных администрацийПолитика

Новости партнеров

Loading...