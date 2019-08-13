Данилюк объяснил, почему до сих пор не было заседания СНБО по Донбассу

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Совет по нацбезопасности и обороне Украины ведет тщательную подготовку к заседанию по Донбассу, чтобы выработать какое-то комплексное решение и продумать, кто будет его выполнять и как оно будет реализовано.

Об этом секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал в интервью BBC Україна.

Он заметил, что не хочет ставить какие-то временные рамки принятому комплексу мероприятий.

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"Потому что любая идея, которую мы озвучили, она одна не сработает. Она в любом случае потребует комплекс мероприятий, а также понимания, чего мы ожидаем и от другой стороны", – подчеркнул секретарь СНБО.

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Говоря о снятии экономической блокады Донбасса, Данилюк отметил, что такой шаг сам по себе ничего не принесет.

"Это не блокада, давайте называть вещи своими именами. Это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории. Эти предприятия перестали платить налоги в центральный бюджет. Поэтому были причины и было соответствующее решение СНБО", – добавил он.

"И спрашивая о снятии ограничительных мер, надо понимать, какими будут шаги с другой стороны. Тогда можно говорить о комплексном видении. Различные варианты могут рассматриваться, сейчас я вам говорить о них не буду, потому что любые документы, которые готовятся для рассмотрения на СНБО, имеют гриф. Но любое решение в правильном комплексе может сработать. Отдельно само по себе – нет", – резюмировал Данилюк.

Напомним, еще в конце мая секретарь СНБО заявлял, что ближайшее заседание СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе.

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