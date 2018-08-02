"Дело Мартыненко" довели до суда: защита говорит, что с этим тянули прокуроры

Резонансное дело, в котором фигурирует экс-нардеп, два года не могли начать рассматривать в суде по существу

В среду, 1 августа, Апелляционный суд Киева постановил начать рассмотрение так называемого "дела Мартыненко" в Шевченковском районном суде столицы. Таким образом, суд частично удовлетворил апелляцию защиты и прокурора анти-коррупционной прокуратуры.

Отметим, ранее обвинительный акт по делу экс-нардепа Николая Мартыненко Шевченковский райсуд столицы вернул прокурору на доработку.

Как известно, само производство состоит из двух эпизодов:

о контракте на поставку оборудования от чешской компании;

о купле-продаже уранового концентрата через австрийскую компанию-посредника.

"По нашему мнению – хоть и не оспаривается это решение, – данная позиция суда не совсем согласуется с уголовно-процессуальным кодексом. Суд не имел полномочий частично отменять это решение. Это предусмотрено статьей 407 УПК Украины. Однако мы имеем результат. Мы имеем рассмотрение по существу в суде первой инстанции", – рассказал прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов.

Напомним, в этом деле кроме бывшего народного депутата Николая Мартыненко фигурирует еще пять человек. Следствие вело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры,, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов убытка.