"Дело Мартыненко" довели до суда: защита говорит, что с этим тянули прокуроры

Сегодня, 00:32

Резонансное дело, в котором фигурирует экс-нардеп, два года не могли начать рассматривать в суде по существу


В среду, 1 августа, Апелляционный суд Киева постановил начать рассмотрение так называемого "дела Мартыненко" в Шевченковском районном суде столицы. Таким образом, суд частично удовлетворил апелляцию защиты и прокурора анти-коррупционной прокуратуры.

Отметим, ранее обвинительный акт по делу экс-нардепа Николая Мартыненко Шевченковский райсуд столицы вернул прокурору на доработку.

Как известно, само производство состоит из двух эпизодов:

"По нашему мнению – хоть и не оспаривается это решение, – данная позиция суда не совсем согласуется с уголовно-процессуальным кодексом. Суд не имел полномочий частично отменять это решение. Это предусмотрено статьей 407 УПК Украины. Однако мы имеем результат. Мы имеем рассмотрение по существу в суде первой инстанции", – рассказал прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов.

Напомним, в этом деле кроме бывшего народного депутата Николая Мартыненко фигурирует еще пять человек. Следствие вело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры,, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов убытка.

"Я сегодня доволен решением суда. Наконец, мы имеем возможность попасть в суд, высказать свои позиции, свои доводы, предоставить свои доказательства. И, знаете, вот честно – два года мы пытаемся попасть в суд. Как правило, затягивают адвокаты – а в нашем деле все с точностью до наоборот", – отметил адвокат Николая Мартыненко Петр Бойко.
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"Сегодня"

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