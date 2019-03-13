Дело на 100 миллиардов: 1200 томов по экс-министру Клименко передают в суд

За время следствия силовики арестовали имущества подозреваемых на 700 миллионов, десятки квартир, домов и земельных участков

Фото: mvs.gov.ua

Дело на 100 миллиардов: 1200 томов по экс-министру Клименко передают в суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/91f/31c/5c891f31cdb6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/91f/31c/5c891f31cdb6c.jpg 2019-03-13T17:17:00+02:00 Политика За время следствия силовики арестовали имущества подозреваемых на 700 миллионов, десятки квартир, домов и земельных участков

Уголовное производство о хищении 100 миллиардов гривен, в котором подозреваются экс-министр доходов и сборов Александр Клименко и еще более 50 бывших налоговиков, передается в суд. Объем дела – 1209 томов, сообщает пресс-служба МВД,

Отмечается, что следствие по экс-налоговикам продолжалось девять месяцев. Министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге сказал, что это пример того, как нужно расследовать крупные дела в сжатые сроки и результативно.

В уголовном производстве фигурируют 52 подозреваемых во главе с экс-министром Клименко, которым вменяют хищения средств из госбюджета.

"Это дело длилось всего девять месяцев и 18 дней, но масштабы его грандиозные – не только по сумме вероятно похищенных средств, миллиарды гривен, но и доказательной базы. Мы сегодня наглядное доказательство того, чем занимались 500 работников департамента защиты экономики Нацполиции и военные прокуроры, мы имеем 1209 томов доказательств деятельности преступной организации, которая систематически разворовывала Украину во времена Януковича. За плечами у команды военной прокуратуры четыре тысячи судебных заседаний, рассмотрение ходатайств, жалоб в судах первой инстанции. Судом вынесено около две тысячи решений. Наша общая команда – МВД и ГПУ – смогла арестовать имущества преступников на 700 млн. гривен, в том числе 10 домов, 20 квартир и 20 земельных участков, 19 нежилых помещений, 1000 вагонов. Это арестованное имущество сегодня уже приносит доход государству. Дело передаем в суд. Мы завершили это следствие только с помощью МВД при поддержке 500 работников. За хищение 100 миллиардов гривен суд должен вынести законное решение, предусмотренное действующим законодательством", – рассказал присутствовавший на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко.

В свою очередь главный военный прокурор Анатолий Матиос отметил, что вряд ли приговоры стоит ожидать быстро, но выразил уверенность, что они будут такими же, как и приговор экс-президенту Виктору Януковичу в госизмене.

Напомним, 14 июня 2017 года Александру Клименко сообщено о подозрении. Клименко подозревается в том, что с апреля 2012 по сентябрь 2013 года, занимая должность министра доходов и сборов, "в составе созданной и возглавляемой Януковичем В.Ф. преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации".

Александр Клименко. Фото: архив

Также летом того же года в Киеве в ТЦ "Гулливер" прошли обыски по делу Клименко. Также следственные действия проводились и в Одессе. Анатолий Матиос раскрыл подробности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Дело на 100 миллиардов: 1200 томов по экс-министру Клименко передают в суд". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.