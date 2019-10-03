"Дело Ощадбанка": суд назначил экс-нардепу залог в 15 млн грн

Станислав Березкин также теперь не сможет выехать из страны и ему придется ходить к следователю

Станислав Березкин. Фото: volyanarodu.com.ua

Подозреваемому в хищении средств Ощадбанка народному депутату VIII созыва Станиславу Березкину Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде залога в 15 миллионов гривен и ряд личных обязательств. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Следственным судьей ВАКС с участием прокуроров САП избрана мера пресечения бывшему народному депутату Украины, подозреваемому в организации совершения особо тяжких коррупционных преступлений. Так, суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ (Национального антикоррупционного бюро) и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в сумме почти 15 млн гривен", – говорится в сообщении.

Также суд определил экс-нардепу ряд личных обязательств: прибывать к следователю по первому требованию; не выезжать из города, в котором он прописан или проживает; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; сдать правоохранителям свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и на въезд в Украину.

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Отметим, что 27 сентября Березкину было сообщено о подозрении.

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Как сообщали новости "Сегодня", в октябре 2018 года НАБУ за преступную схему с кредитом в государственном банке Ощадбанк задержало десять человек. В период 2013-2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ПАО "Креатив", в сговоре с должностными лицами Ощадбанка подделали документы с целью получения у госбанка кредита на сумму 20 млн долл. Читайте подробности расследования от НАБУ.

Стало известно, что среди подозреваемых в хищении средств фигурирует народный депутат Станислав Березкин и его сын. 6 ноября СМИ узнали, что подозреваемая в хищении средств Ощадбанка дочь нардепа Виктория Березкина сбежала из Украины в Монако.

Соломенский суд Киева избрал меру пресечения для десяти подозреваемых в виде ареста с возможностью внесения залога. Однако одна из подозреваемых, заместитель председателя правления этого банка Ирина Земцова, внесла за себя залог в размере 7 млн грн и вышла на свободу. На нее наложили ряд процессуальных обязанностей, среди которых – ношение электронного браслета, сдача загранпаспортов и так далее. Немного позже стало известно, что еще шестеро подозреваемых, в том числе сын нардепа, выплатили залог и вышли из СИЗО. Их юристы отметили, что удалось значительно уменьшить суммы залога, некоторые из которых изначально могли быть в 150 млн грн.

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