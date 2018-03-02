Денег не давал и суммы не обсуждал: Янукович раскрыл детали сотрудничества с Манафортом

Экс-гарант заявил, что после побега из Украины больше не видел и не слышал американца

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не финансировал деятельность экс-главы своего предвыборного штаба Пола Манафорта, и личных контактов у них не было. Об этом экс-гарант рассказал на пресс-конференции в России.

По его словам, с Манафортом он начал работать в 2005 году и парламентская избирательная кампания-2006, выборы-2007 и 2010 проходили с его участием. Отметим, что после побега экс-гаранта ходили разговоры, что у Манафорта был план по возвращению Януковича в Украину.

Кроме того, экс-гарант заявил, что не финансировал американца и его компанию, финансовые вопросы с ним не решал.

"Я лично не подписывал с ним никаких соглашений. Я лично не устанавливал никаких сумм об оплате за их работу, и эта тема у меня с ним никогда не обсуждалась – сколько он должен получать. То есть в отношениях между нами вопросов финансовых вознаграждений или оплат вообще не было", – рассказал Янукович.

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В то же время экс-гарант пояснил, что встречался с Манафортом лишь на встречах с советниками, которым американец, среди прочих, и являлся. Он отметил, что и за эти услуги Янукович ему не платил.

"После выборов 2010 года Пол Манафорт был моим советником на общественных началах. Я с ним встречался всегда на встречах, когда принимали советников, а у меня внештатных было очень много, но когда рассматривались какие-то международные вопросы, Манафорт как советник принимал в них участие. Как таковых личных контактов с ним у меня не было. Он работал в основном с администрацией президента. Это был такой порядок", – подчеркнул бывший президент и добавил, что после побега из Украины больше не видел и не слышал Манафорта.

Ранее сообщалось, что в США начали расследование против экс-главы предвыборного штаба Трампа. Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с Виктором Януковичем.

В сентябре прошлого года Минюст США потребовал документы о работе Манафорта на Януковича. Речь идет об отчете, который правительство Януковича планировало использовать для оправдания заключения Юлии Тимошенко.