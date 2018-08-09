Экс-депутату Ефремову продлили арест: уже завтра суд будет изучать доказательства его госизмены

Сегодня, 23:18

Следующее заседание суда состоится 10 августа, во время которого запланированы исследования доказательств стороны обвинения

 

Александр Ефремов, фото: cxid.info
Александр Ефремов, фото: cxid.info

Старобельский районный суд Луганской области продлил на два месяца арест экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, которого подозревают в совершении государственной измены.

Об этом сообщается на странице Генеральной прокуратуры Украины в Facebook.

"9 августа состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины. В ходе судебного разбирательства судом продлена обвиняемому А. Ефремову мера пресечения в виде содержания под стражей до 7 октября включительно", – говорится в сообщении.

Следующее заседание суда состоится 10 августа, во время которого запланировано исследование доказательств стороны обвинения.
Ефремов

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