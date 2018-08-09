Экс-депутату Ефремову продлили арест: уже завтра суд будет изучать доказательства его госизмены

Следующее заседание суда состоится 10 августа, во время которого запланированы исследования доказательств стороны обвинения

Старобельский районный суд Луганской области продлил на два месяца арест экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, которого подозревают в совершении государственной измены.

Об этом сообщается на странице Генеральной прокуратуры Украины в Facebook.

"9 августа состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины. В ходе судебного разбирательства судом продлена обвиняемому А. Ефремову мера пресечения в виде содержания под стражей до 7 октября включительно", – говорится в сообщении.

Следующее заседание суда состоится 10 августа, во время которого запланировано исследование доказательств стороны обвинения.



