Экс-глава СБУ Киева и области отказался давать показания по делу о госизмене Януковича

Суд рассматривает дело по обвинению Щеголева в принятии 18 февраля 2014 года решения о проведении антитеррористической операции в центральной части Киева

Находящийся в СИЗО и под следствием экс-начальник Управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Щеголев отказался давать показания в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщил на судебном заседании во вторник судья Владислав Девятко, соответствующее заявление Щеголев направил в адрес Оболонского районного суда г.Киева.

Как сообщалось, 22 февраля 2018 года суд принял решение направить запрос в Шевченковский районный суд Киева о доставке Щеголева на следующее заседание Оболонского суда в качестве свидетеля. Это было сделано потому, что Щеголев в настоящее время находится в СИЗО и Шевченковский суд рассматривает дело по обвинению его в принятии 18 февраля 2014 года решения о проведении антитеррористической операции в центральной части Киева.

Как сообщалось, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины вручено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса – ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства). 4 мая 2017 года Оболонский райсуд Киева начал рассматривать дело по обвинению Януковича в госизмене.