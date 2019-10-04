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Экс-нардепу Пашинскому сообщили о подозрении

4 октября, 15:49

Директор ГБР Роман труба считает, что преступление пытались «замять»

Сергей Пашинский

Сергей Пашинский / Фото: Facebook

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении народному депутату VIII созыва Сергею Пашинскому. Об этом сообщил в Telegram директор ведомства Роман Труба.

По его словам, этот инцидент пытались замять, но теперь расследование будет возобновлено.

"ГБР сообщило о подозрении народному депутату Верховной Рады V-VIII созывов, который 31 декабря 2016 выстрелил в ногу гражданину Украины. Сейчас просим избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Особых подходов в расследовании преступлений в нашей стране ни к кому не будет. Народный депутат – отвечай за свои поступки. Даже если в течение двух лет правоохранительные органы пытались "замять" преступление, мы все равно привлечем виновного к ответственности", – написал Труба.

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Как сообщали новости "Сегодня", 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между экс-нардепом и жителем Васильковского района Вячеславом Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие, прострелив тому ногу. По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганские действия).

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В то же время потерпевший Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что бывший депутат нарушал правила обращения с оружием, и пуля только случайно попала в ногу, а не в туловище.

1 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины закрыла дело против экс-нардепа от "Народного фронта", экс-главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

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пашинский труба подозрение ГБР

Источник: Сегодня

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