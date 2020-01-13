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Елена Зеленская вошла в совет, который раньше возглавляла жена Порошенко

13 января, 17:53

Первая леди теперь будет заниматься вопросами музея "Мыстецький арсенал"

Елена Зеленская

Елена Зеленская / Фото: Getty Images

Первая леди Украины Елена Зеленская вошла в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал".

Решение о ее включении принял президент Владимир Зеленский, подписав 13 января свой указ №3/2020, обновив состав совета.

Таким образом, новым председателем совета стал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, а секретарем – гендиректор "Мыстецького арсенала" Алеся Островская-Лютая.

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Помимо них и Зеленской, в составе совета были утверждены еще 13 человек:

  1. вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба;
  2. руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов;
  3. советник Зеленского, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Гео Лерос;
  4. заместитель гендиректора Национального художественного музея Ольга Балашова;
  5. гендиректор Национального музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко Екатерина Чуева;
  6. директор коммунального учреждения "Одесский художественный музей" Александр Ройтбурд;
  7. журналист Вадим Карпяк;
  8. философ Вахтанг Кебуладзе;
  9. директор общественной организации "Центр экономической стратегии" Глеб Вышлинский;
  10. эксперт по музейному делу Зиновий Мазурик;
  11. председатель правления общественной организации "Украинский центр развития музейного дела" Владислав Пиоро;
  12. ученый-экономист Александр Пасхавер;
  13. правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Кроме того, Зеленский признал утратившим силу указ о составе совета, подписанный его предшественником Петром Порошенко, который назначил сопредседателями "Мыстецького арсенала" свою супругу Марину и своего советника Бориса Ложкина.

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Фото: REUTERS/Leah Millis

Напомним, ранее супруга президента Зеленского назвала главное преимущество статуса первой леди – возможность коммуникации с представителями власти, несмотря на то, что сама она политиком не является.

Кроме того, в прошлом году Еленая Зеленская присоединилась к национальной кампании по борьбе с домашним насилием и насилием над женщинами в частности.

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Источник: Сегодня

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