Елена Зеленская вошла в совет, который раньше возглавляла жена Порошенко

Первая леди Украины Елена Зеленская вошла в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал".
Решение о ее включении принял президент Владимир Зеленский, подписав 13 января свой указ №3/2020, обновив состав совета.
Таким образом, новым председателем совета стал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, а секретарем – гендиректор "Мыстецького арсенала" Алеся Островская-Лютая.
Помимо них и Зеленской, в составе совета были утверждены еще 13 человек:
- вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба;
- руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов;
- советник Зеленского, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Гео Лерос;
- заместитель гендиректора Национального художественного музея Ольга Балашова;
- гендиректор Национального музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко Екатерина Чуева;
- директор коммунального учреждения "Одесский художественный музей" Александр Ройтбурд;
- журналист Вадим Карпяк;
- философ Вахтанг Кебуладзе;
- директор общественной организации "Центр экономической стратегии" Глеб Вышлинский;
- эксперт по музейному делу Зиновий Мазурик;
- председатель правления общественной организации "Украинский центр развития музейного дела" Владислав Пиоро;
- ученый-экономист Александр Пасхавер;
- правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.
Кроме того, Зеленский признал утратившим силу указ о составе совета, подписанный его предшественником Петром Порошенко, который назначил сопредседателями "Мыстецького арсенала" свою супругу Марину и своего советника Бориса Ложкина.
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Напомним, ранее супруга президента Зеленского назвала главное преимущество статуса первой леди – возможность коммуникации с представителями власти, несмотря на то, что сама она политиком не является.
Кроме того, в прошлом году Еленая Зеленская присоединилась к национальной кампании по борьбе с домашним насилием и насилием над женщинами в частности.
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