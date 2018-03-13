Если Россия угрожает, нужно угрожать ей в ответ – Олланд

Демократические государства должны осознавать свою ответственность, влияние и роль в сирийском конфликте и противодействовать преступным действиям Кремля в регионе. Ведь после отказа Запада от военного вмешательства в 2013 году не только Асад осознал, что ему все дозволено в Сирии, но и Путин понял, что может аннексировать Крым и дестабилизировать восточную часть Украины без риска быть наказанным. Об этом в интервью Le Monde заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Политик напомнил, что в августе 2013 года, после химической атаки в Восточной Гуте, осуществленной силами режима Асада, США вместо того, чтобы нанести военный ответ, решили провести переговоры по уничтожению химического оружия с Россией и международным сообществом. Франция тогда согласилась на предложение США.

Сейчас ситуация в Сирии такова, что "нужно понимать, какие меры реагирования принимать против Владимира Путина, а не Башара Асада", считает Олланд.

"Именно Россия является главной силой (в Сирии – Ред.), и есть серьезный риск роста напряжения, если против нее не будут установлены никакие ограничения", — предостерегает экс-лидер Франции.

Запад, по мнению политика, может давить на Москву с помощью санкций, торговых правил, нефтяных и газовых вопросов. Необходимо осознавать, в чем заключается опасность. Позиция Дональда Трампа по Сирии непонятная и непредсказуемая, поэтому именно Франция, Европа и НАТО должны начать действовать, уверен Олланд.

"Россия перевооружается в течение нескольких лет, и, если она угрожает, надо угрожать ей в ответ. Позволяя Анкаре бомбить наших курдских союзников в Сирии, Москва также пытается расколоть НАТО", — цитирует издание слова бывшего французского президента.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался еще 6 лет назад с восстания против президента Башара Асада, который забросил страну. Сирийского диктатора поддержала Россия. Оппозиция к проправительственным силам Сирии была сформирована из США и ряда европейских стран. Третьей стороной конфликта стала террористическая организация "Исламское государство". Война вызвала наибольшую за последние годы волну беженцев и уже унесла жизни более 300 тысяч человек.

Ранее мы писали, что Меркель и Олланд сделали заявление по Сирии.

Кроме того, Порошенко рассказал, о чем договорился с Меркель и Олландом.