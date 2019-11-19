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ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию российскому оппозиционеру: подробности

19 ноября, 16:34

Развозжаев подтвердил, что его похитили на территории Украины

Леонид Развозжаев. Фото: facebook.com/leonidrazvozzhaev

Леонид Развозжаев. Фото: facebook.com/leonidrazvozzhaev

Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в нерасследовании похищения в 2012 году российского оппозиционера Леонида Развозжаева, который отбыл срок заключения по так называемому "Болотному делу" в России.

Своим решением от 19 ноября ЕСПЧ обязал Украину выплатить Развозжаеву четыре тысячи евро компенсации.

Кроме того, ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили права бывших "узников Болотной" Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, и постановил, что Россия обязана выплатить Развозжаеву 11 тысяч евро, а Удальцову – 9 тысяч евро компенсации.

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ЕСПЧ пришел к выводу, что российские власти нарушили права двух активистов на свободные публичные собрания, а также нарушила их права, задержав их с нарушениями закона и заставив их отбывать тюремные сроки далеко от дома.

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Суд также признал власти России виновной в нерасследовании похищения Развозжаева.

Напомним, Развозжаев подтвердил, что его похитили на территории Украины. Как известно, российского оппозиционера похитили в Киеве возле управления по делам беженцев, во время того, как он узнавал о возможности политического убежища.

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суд компенсации Развозжаев

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