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Есть горячие версии: Луценко прокомментировал расследование гибели Шеремета

20 июля, 12:20

Генпрокурор заверил, что следствие по громкому убийству не закончено

Фото: Getty Images

По делу о гибели журналиста Павла Шеремета, машина которого была взорвана в центре Киева, расследование не закрыто, а у следствия имеются "горячие версии".

Как сообщил в своем Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко, накануне он "заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника Уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета".

"Допрошены сотни людей. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиару тут не место", – написал он.

Напомним, в конце декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ускорить расследование дела убитого журналиста Георгия Гонгадзе и завершить его за месяц можно было бы благодаря записям Николая Мельниченко, а вот по убийству Шеремета круг подозреваемых сузился в десятки раз.

Как известно, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

Читайте подробней, что известно спустя три года после трагедии.

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Тег Луценко, расследование, следствие, шеремет, убийство шеремета

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