Это было не письмо: Янукович рассказал, что написал Путину в 2014 году

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал, что писал российскому лидеру Владимиру Путину не письмо с просьбой ввести войска, а обращение, в том числе и к странам-гарантам мирного соглашения с оппозицией Майдана. Об этом он сказал на пресс-конференции в России.

По его словам, в обращении к Путину он предложил провести консультации по ситуации в Украине.

"Путину я написал не письмо, я обращение. Я написал Путину обращение такое же, как написал 22 февраля в Донецке, обращение к трем государствам-подписантам мирного соглашения. И аналогичное письмо я написал президенту России Путину Владимиру Владимировичу. Только разница была в том, что в этом обращении я ссылался не на мирное соглашение, которое было подписано гарантами трех государств европейских, а на договор о дружбе и взаимопомощи, который был между Украины и Россией. И я предложил провести консультации согласно положениям этого договора", – рассказал Янукович.

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Он отметил, что вносил предложение рассмотреть вопрос во время консультации о введении "полицейской миротворческой миссии".

"Кроме этого я обратился к Путину – проинформировать мировое сообщество о том, что произошло в Украине, потому что у меня не было возможности и возможности мои были очень ограничены. Когда я узнал о том, что в ООН посол Украины "дезинформировал" информацию по Украине, он ее исказил. Он не сказал правду о том, что произошел "государственный антиконституционный переворот", – добавил экс-гарант, отвечая на вопрос о том, чего он ожидал от Путина, обращаясь к нему с просьбой ввести в Украину войска.

Напомним, ране заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, выступая в качестве свидетеля на допросе в суде по делу о госизмене Виктора Януковича, рассказал, зачем Путину нужно было обращение Януковича о вводе войск. По его словам, на основании данного письма Совет Федерации РФ дал Путину право использовать Вооруженные силы РФ на всей территории Украины.

Как известно, 4 марта 2014 года на внеочередном заседании Совета безопасности ООН экс-постпред Виталий Чуркин заявил, что Янукович направил Путину письменную просьбу использовать российские вооруженные силы "для защиты населения Украины". "…обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович. 1 марта 2014 года", – процитировал Чуркин письмо Януковича. "Действия России в Украине полностью адекватны и легитимны", – заявил Чуркин.

В свою очередь в Кремле заявляли, что не знают, откуда Чуркин взял письмо Януковича к Путину.

1 марта 2014 года Совет федерации РФ единогласно дал согласие Путину на использование российских вооруженных сил в Украине "с целью нормализации общественно-политической обстановки в этой стране". Позже это решение было отменено, но российская агрессия не прекратилась.