Евросоюз рассмотрит вопрос о выделении Украине 500 млн евро после выполнения Киевом соответствующих требований

Зеленский заявил, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств

Фото: president.gov.ua

4 июня в рамках рабочего визита в институции ЕС и НАТО президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Об этом сообщает сайт главы страны.

В центре внимания собеседников были практические вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС в финансовой и экономической сферах.

"Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только соответствующие требования для их получения будут выполнены украинской стороной", – говорится в сообщении.

Президент Украины заверил, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами. В связи с этим европейская сторона была проинформирована о результатах встречи главы государства с представителями Международного валютного фонда, во время которой было достигнуто понимание относительно дальнейших шагов в сотрудничестве с фондом.

В свете победы проевропейских политических сил на недавних выборах в Европейский парламент Валдис Домбровскис выразил уверенность в сохранении солидарности в отношении Украины в будущем составе Европейской комиссии и Европейского Совета.

Напомним, что Зеленский уверен в активном развитии сотрудничества Украины и НАТО.

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