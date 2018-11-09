Евросоюз выделит на Донбасс 50 млн евро: подписано соглашение

Сегодня, 17:25

Деньги пойдут на поддержку инфраструктуры, внутренне перемещенных лиц, малого бизнеса и многое другое

Хан и Лубрани подписывают соглашение. Фото: twitter.com/eudelegationua
Хан и Лубрани подписывают соглашение. Фото: twitter.com/eudelegationua

Европейский Союз в рамках новой программы помощи Донбассу выделит Украине 50 миллионов евро.

Соответствующее соглашение в Киеве подписали еврокомиссар по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоганнес Хан и координатор системы ООН, постоянный представитель ПРООН в Украине Оснат Лубрани, передает Укринформ.

Отмечается, что данная сума предназначена для восстановления Донбасса. По словам еврокомиссара, деньги пойдут на поддержку инфраструктуры, внутренне перемещенных лиц, малого бизнеса и многое другое.

"Сегодня мне очень приятно быть здесь и подписать документ от имени Европейского Союза по оказанию помощи людям из зоны конфликта. Это 50-миллионная программа для восстановления Востока Украины", – заявил Хан.

Напомним, еще в апреле в интервью сайту "Сегодня" Йоханнес Хан говорил, что Украине нужно выполнить определенные шаги по обеспечению доверия со стороны инвесторов. По его словам, выделение первых 1,6 млрд гривен (50 млн евро) на этот год произойдет лишь в том случае, если до летних каникул перерыва Верховной Рады обеспечит примет определенные меры. Читайте подробней, о каких трех условиях для получения 50 млн евро шла речь.
Донбасс, Евросоюз, соглашение, еврокомиссар, хан

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