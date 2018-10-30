Франция потребовала от России не допустить "выборов" на Донбассе

Сегодня, 15:27

Французы обеспокоены возможной эскалацией ситуации на востоке Украины из-за проведения "выборов" у боевиков

Фото: С. Ваганов
Фото: С. Ваганов

Франция не признает незаконные "выборы" боевиков на оккупированных территориях Донбасса и призывает Россию не допустить эскалации ситуации в регионе в связи с их проведением. Об этом заявил представитель французского МИДа в связи с предстоящим заседанием Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

Он назвал посягательством на суверенитет Украины проведение незаконных "выборов", которые ко всему прочему нарушают и минские соглашения.

"Как посредник в "нормандском формате" Франция призывает российские власти предотвратить любое решение, способное вызвать возобновление напряженности на востоке Украины", – отметили в МИД Франции.

Напомним, что незаконные "выборы" в "Л/ДНР" запланированы на 11 ноября, а оккупанты уже проводят соответствующую "работу" с населением. Как стало известно от Главного управления разведки Минобороны Украины, на Донбассе ФСБ "внушает" боевикам и мирным жителям, за кого нужно голосовать. Российские кураторы подталкивают людей на "правильный выбор".

Также сообщалось, что боевики заставляют людей в ОРДЛО идти на "выборы". Оккупанты шантажируют и запугивают местных жителей, чтобы обеспечить максимальную явку на "избирательные участки".
Россия, выборы, Франция, Донбасс

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Источник:

ТАСС

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