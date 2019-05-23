Функции должны быть ограничены: в ЕС рассказали, какой видят реформу СБУ

Отсутствие реформ в СБУ препятствует укреплению доверия и дальнейшей интеграции Украины в западные страны

Фото: СБУ

В Представительстве Евросоюза в Украине считают, что функции Службы безопасности Украины должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.

"Если Служба безопасности Украины хочет усилить сотрудничество с международными партнерами, очень важно повысить уровень доверия на международном уровне и внутри страны", – сказала заместитель главы Представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн в ходе шестой встречи парламентско-гражданской платформы в четверг в Киеве.

Она отметила, что отсутствие реформ в СБУ препятствует укреплению доверия и дальнейшей интеграции Украины в западные страны, в связи с чем реформу спецслужбы, по ее мнению, необходимо реализовывать в кратчайшие сроки.

"Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны. В то же время, СБУ должна лишиться функций в сфере экономической и организованной преступности", – констатировала замглавы Представительства ЕС.

Кроме того, она выразила надежду, что новый президент и будущий состав Верховной Рады продолжат реформирование судебного и правоохранительного сектора, которое проводилось в последние годы. В частности, по ее словам, необходимо усовершенствовать систему отбора судей и введение эффективных критериев оценки их добропорядочности.

Кроме того, Вайдеманн отметила, что полноценное реформирование должно коснуться и органов прокуратуры.

Среди прочего, она надеется, что новый президент Украины продолжит следовать европейской и евроатлантической интеграции.

Ранее заместитель главы Представительства НАТО в Украине Шэрон Ирон заявила, что Киеву нецелесообразно откладывать реформирование Службы безопасности Украины, поскольку это может подорвать доверие ее союзников.

"Реформа СБУ была подчеркнута как ключевой приоритет как в комплексном пакете помощи Украине, который был согласован на Варшавском саммите НАТО в 2016 году, так и в годовой национальной программе Украины. Нецелесообразно продолжать откладывать эту критически важную реформу, потому что это серьёзно подорвёт доверие союзников к готовности к лидерству руководства государства", – сказала она.

Ирон напомнила, что реформа СБУ является одной из основных в реформировании национальной безопасности Украины.

По ее словам, реформирование должно сделать из СБУ демилитаризованную, деполитизированную, эффективную структуру по обеспечению внутренней безопасности с разведывательными функциями и предотвращению преступности.

Напомним, как только Владимир Зеленский пришел к власти, заявил, что ждет от парламента кадровых изменений.

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