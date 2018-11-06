Геращенко: Россия официально заявила, что признает незаконные "выборы" на Донбассе
Своим заявлением Москва выдала мандат на войну против Украины, считает политик
На переговорах в Минске Россия официально заявила, что признает незаконные "выборы" боевиков на Донбассе. Об этом по итогам заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и ее подгрупп заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.
Она отметила, что во время сегодняшних переговоров в Минске украинская сторона на всех подгруппах ТКГ поднимала вопрос отмены псевдовыборов на оккупированных территориях и их непризнание.
"РФ сегодня официально заявила, что признает результаты организованных ими же "выборов" московского марионеточного режима. Украинская сторона заявляет: РФ, которая дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, "выборам", которые противоречат букве и духу Минских соглашений, сегодня выдала этим заявлением мандат на войну, которую она давно объявила Украине", – написала Геращенко в Facebook.
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Политик отметила, что действия Москвы и боевиков ведут к срыву политико-дипломатических переговоров в Минске и обострению ситуации на фронте.
"Это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыборы, организованные Кремлем, привели к срыву минских переговоров, невыполнению Минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, тысячам жертв среди военных и гражданских. Эти псевдовыборы уже осудили ЕС, США, страны G7, большинство стран, входящих в Совбез ООН. Их не признает мир, кроме страны-организатора – России", – подчеркнула она.
Геращенко добавила, что сегодня в Минске спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сделал официальное заявление: "Псевдовыборы в ОРДЛО категорически противоречат духу и букве Минских соглашений".
Напомним, в Кремле сегодня поделились ожиданиями от "выборов" на Донбассе. На вопрос журналистов, признает ли Москва "выборы", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить, но заявил, что это "мероприятие" боевиков не нарушает Минские соглашения.
Отметим, что "волеизъявление" жителей оккупированных территорий запланировано на 11 ноября. А вот мир не в восторге от такой идеи. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе.
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