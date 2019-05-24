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Глава АП Зеленского: Один человек решать судьбу всего общества, не посоветовавшись с ним

24 мая, 02:35

Богдан считает, что не может один человек решать судьбу всего общества, не посоветовавшись и не спросив его мнение

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан анонсировал идею спрашивать в украинцев их мнение по тем или иным спорным вопросам во время переговоров с Российской Федерацией по прекращению войны на Донбассе.

"Речь идет о том, что если будут какие-то конфликтные вопросы в этих возможных договоренностях, то лучше спросить у населения, согласны ли оно с этим. Если не согласны, то, возможно, не нужно подписывать те или иные соглашения. Но таких договоренностей нет, к сожалению, на сегодняшний день, и это еще долгий путь", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Богдан добавил, что при достижении тех или иных договоренностей не может идти речь о нарушении Конституции Украины, отказе от территорий или людей. "Но, возможно, это какие-то компромиссы о порядке передвижения, возможности голосования. Я вообще очень патриотичный человек и не сторонник никаких "независимых территорий" и неукраинского направления движения", – пояснил он.

Глава АП указал, что не может один человек решать судьбу всего общества, не посоветовавшись и не спросив его мнение. "В цивилизованных странах проводятся опросы населения по тем или иным болезненным вопросам. Это нормальная практика, и если мы хотим идти в Европу, но это не плохо спрашивать у своих граждан, простых украинцев, а что им нравится и чего хотят. Форм проведения может быть много: опросы, социология, какие-то предусмотренные законом возможности", – отметил он.

Глава АП также обратил внимание, что на сегодняшний день не принят закон Украины о референдуме, который обязательно нужно принять.

Напомним, ранее стало известно, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум. При этом глава Администрации президента Андрей Богдан намекнул, что одной из позиций нынешней власти может стать отсутствие четко фиксированных "красных линий".

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Тег Россия, переговоры, народ, Зеленский, Украина, референдум, Богдан, советы

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Источник:

Интерфакс-Украина

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