Глава АП Зеленского: Один человек решать судьбу всего общества, не посоветовавшись с ним

Богдан считает, что не может один человек решать судьбу всего общества, не посоветовавшись и не спросив его мнение

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан анонсировал идею спрашивать в украинцев их мнение по тем или иным спорным вопросам во время переговоров с Российской Федерацией по прекращению войны на Донбассе.

"Речь идет о том, что если будут какие-то конфликтные вопросы в этих возможных договоренностях, то лучше спросить у населения, согласны ли оно с этим. Если не согласны, то, возможно, не нужно подписывать те или иные соглашения. Но таких договоренностей нет, к сожалению, на сегодняшний день, и это еще долгий путь", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Богдан добавил, что при достижении тех или иных договоренностей не может идти речь о нарушении Конституции Украины, отказе от территорий или людей. "Но, возможно, это какие-то компромиссы о порядке передвижения, возможности голосования. Я вообще очень патриотичный человек и не сторонник никаких "независимых территорий" и неукраинского направления движения", – пояснил он.

Глава АП указал, что не может один человек решать судьбу всего общества, не посоветовавшись и не спросив его мнение. "В цивилизованных странах проводятся опросы населения по тем или иным болезненным вопросам. Это нормальная практика, и если мы хотим идти в Европу, но это не плохо спрашивать у своих граждан, простых украинцев, а что им нравится и чего хотят. Форм проведения может быть много: опросы, социология, какие-то предусмотренные законом возможности", – отметил он.

Глава АП также обратил внимание, что на сегодняшний день не принят закон Украины о референдуме, который обязательно нужно принять.

Напомним, ранее стало известно, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум. При этом глава Администрации президента Андрей Богдан намекнул, что одной из позиций нынешней власти может стать отсутствие четко фиксированных "красных линий".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Глава АП Зеленского: Один человек решать судьбу всего общества, не посоветовавшись с ним". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"