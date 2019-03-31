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Главе Госрезерва в аэропорту вручили обвинительный акт

Сегодня, 05:46

По его словам, акт вручен без официального вызова в прокуратуру

Фото: facebook.com/vadymmosiychuk
Фото: facebook.com/vadymmosiychuk.
Главе Госрезерва в аэропорту вручили обвинительный акт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/028/652/5ca0286524140.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/028/652/5ca0286524140.jpg Политика По его словам, акт вручен без официального вызова в прокуратуру

Представители прокуратуры г. Киева вручили председателю Государственного агентства резерва Украины Вадиму Мосийчуку обвинительный акт по делу о перемещении зерна в 2017 году с ГО "Хлебная база №85", что под Харьковом, на ГП "Златодар" (г. Золотоноша Черкасской обл).

Как сообщает пресс-служба Госрезерва, обвинительный акт Мосийчуку вручили в субботу в 16:15 непосредственно после его прилета из отпуска прямо в аэропорту "Борисполь".

"Сразу по прилету меня и всю мою семью задержала Госпогранслужба. Обыскали не только мои вещи, но и всей семьи, проверили все документы. Затем на "сцене" появился представитель прокуратуры вместе с представителем ГФС и двумя понятыми, которые оказались безработными гражданами. Нарушив все возможные нормы, вручили обвинительный акт по делу перемещения зерна из харьковской базы 85 на предприятие Златодар", – заявил Мосийчук.

По его словам, акт вручен без официального вызова в прокуратуру, что нарушает действующие нормы, хотя предварительно его адвокат согласовал с прокуратурой г. Киева, что Мосийчук появится в прокуратуру в понедельник, 1 апреля.

Он добавил, что уже приехав домой, обнаружил у себя на дверях прикрепленный скотчем вызов в прокуратуру.

"Сегодняшнее вручение обвинительного акта никак, кроме цирк-шоу, назвать не могу. Такой номер является очередным доказательством того, что дело ангажировано, а отношение прокурора Киева к делу и лично ко мне предвзятое", – считает Мосийчук.

Как известно, 5 октября минувшего года Голосеевский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства главе Государственного агентства резерва (Госрезерв) Вадиму Мосийчуку.

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Тег прокуратура, мосийчук, госрезерв, служебная халатность, обвинительный акт

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