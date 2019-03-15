"Главная тема. Выбор" – в гостях студии Арсений Яценюк

Премьер-министр Украины поможет разобраться, чего ждать украинцам от претендентов на главное кресло

"Главная тема. Выбор" – в гостях студии Арсений Яценюк 2019-03-15T20:54:00+02:00 Политика Премьер-министр Украины поможет разобраться, чего ждать украинцам от претендентов на главное кресло

Поставить неудобные вопросы, выявить обман или манипуляции кандидатов. Сегодня в главном политическом шоу страны "Главная тема. Выбор" почтенный гость – премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Это "Главная тема. Выбор" ровно неделю назад. Впервые острые вопросы кандидату ставили сразу три журналиста. И, откровенно, для Юлии Тимошенко это стало испытанием. Но самый большой сюрприз ждал позже.

Человек, который, учитывая ее опыт, был приглашен задать вопрос кандидатке – дважды экс-премьер Арсений Яценюк. И такой формат пришелся по душе и зрителям и команде "Главной темы".

Сегодня Арсения Яценюка пригласили непосредственно в студию, чтобы с ним вместе проверить честность и реалистичность обещаний кандидатов украинцам.

"Нельзя нарушать базовые принципы экономики, часть этих обещаний знаете, что мне напоминает? Мы будем принимать закон об отмене силы земного притяжения. Да, закон такой можно принять, только сила земного притяжения не отменяется. Тот, кто идет против основ экономики и основ демократии в краткосрочной перспективе может выиграть, а в долгосрочной перспективе – это слишком высокая цена для страны и для ее граждан, так как это называется тогда ложь, это невозможно сделать", – говорит Яценюк.

На съезде Народного фронта 2 февраля Арсений Яценюк успокоил сторонников партии – в большой политике остается, хотя и не будет участвовать в этих президентских выборах.

Команда "Главной темы. Выбор" пригласила его от имени общественности задать вопрос кандидатам и помочь разобраться – чего ждать украинцам от претендентов на главное кресло и на что обратить внимание до того, как отдать свой голос.

"В стране должна быть сохранена демократия. Что такое демократия? Это право народа выбирать свою власть, и это ответственность власти перед своим народом. Второе, это стабильная экономика, и третье – это борьба, реальная борьба с коррупцией. Ну, и четвертое, я вам скажу, – это вообще адекватность властей", - считает Яценюк.

"Во второй части программы будем говорить о деньгах, а именно о курсе доллара. Все мы сейчас видим, как стремительно меняются цифры в обменниках. Сначала доллар упал, теперь немного вырос. Украинцы волнуются, что дальше? Именно это и будем выяснять! Всех приглашаю к телеэкранам в 21:00! До выборов все меньше времени, поэтому смотрите, чтобы понимать, кого выбирать", – говорит телеведущая Елена Кот.

Смотрите "Главная тема. Выбор" на телеканале "Украина" в 21:00.

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