Главным условием восстановления мира на Донбассе должна стать четкая почасовая дорожная карта – Колесников

Сегодня, 12:39

Все закончится только тогда, когда Украина получит под контроль свою границу, отметил политик

Борис Колесников. Фото: opposition.org.ua
Борис Колесников. Фото: opposition.org.ua

Главным условием восстановления мира на Донбассе должна стать четкая почасовая дорожная карта. Об этом заявил премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников в эфире телеканала "NewsOne" во вторник, 6 марта.

"Входят миротворцы на линию соприкосновения. Принимаются законы на выполнение Минских соглашений. Потом проходят выборы по украинским законам. Все закончится только тогда, когда Украина получит под контроль свою границу", – заявил оппозиционный политик.

"Остановите войну, и получите двойной эффект. Первое – перестанете тратить деньги на войну. И второе – начнете получать доходы с Донбасса. Тогда можно будет сбалансировать бюджет и не брать кредиты МВФ", – добавил Борис Колесников.

Политик также обратил внимание, что Международный валютный фонд – это всего лишь кредитная организация.

"МВФ интересует, вернете вы деньги или нет. А все слова о требованиях МВФ – это популизм. МВФ ничего не требует, они лишь просят заемщика объяснить, как он вернет деньги. Ведь даже когда вы идете в банк брать кредит, вы обязаны предоставить ряд документов, которые гарантируют вашу возможность выплатить этот кредит. Тоже самое происходит и на мировом уровне. Вам дают деньги и хотят понимать, как вы их вернете", – сказал он.

Кроме того оппозиционный политик раскритиковал нынешнюю власть.

"Большего позора, чем нынешняя власть, за все годы независимости в Украине не было. И на выборах эта власть сама сможет убедиться, насколько она "успешна", – подытожил Борис Колесников.
Донбасс, колесников, дорожная карта

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