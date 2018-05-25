Главу Госкино оправдали в суде – дело закрыто

Сегодня, 17:45

Филиппа Ильенко обвиняли в коррупции из-за выплаты премии своей двоюродной сестре


Печерский районный суд Киева закрыл дело в отношении главы Госкино Филиппа Ильенко из-за отсутствия оснований и состава преступления, которого ранее обвини в коррупции.

Ему инкриминировали выплату премии начальнику одного из отделов, которая является его двоюродной сестрой – Марии Ильенко. Национальное агентство по предотвращению коррупции увидело в том нарушение и подало иск. Протокол НАПК подавало и по его заместителю, но также проиграли дело.

"Суд не нашел события и состава административного правонарушения, что я и говорил с самого начала, и я уверен, все сейчас смогли убедиться в предвзятости действий НАПК по Госкино. Все те протоколы, которые составляли на руководство Госкино, сегодня уже в судах они нам проиграли все дела", – сказал Ильенко.

В итоге судья принял решение в пользу обвиняемого.

"Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренного частью 1 и частью 2 статьи 172 значком 7 кодекса Украины об административных правонарушениях относительно Ильенко Филиппа Юрьевича закрывается из-за отсутствия события и состава административного правонарушения, судебное заседание закончено", – сказал главенствующий судья.

Ранее сайт "Сегодня" писал подробности скандала в Госкино по обвинению главы ведомства Филиппа Ильенко в коррупции. Травлю главы Госкино считают намеренной и украинские кинематографисты. Говорят, это – борьба за ресурсы. В этом году на киноиндустрию выделили рекордную сумму – миллиард гривен.
суд, коррупция, ильенко, Госкино, НАПК

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"Сегодня"

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