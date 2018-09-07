Годовщина появления гривни, начало полетов Ryanair: итоги недели

ОБЩЕСТВО

22 года прошло с момента введения гривни в 1996 году. Сейчас в обороте находится наличная гривня на общую сумму 373,6 млрд, в том числе монеты на 2,1 млрд (13 млрд штук) и банкноты на 371,4 млрд (2,9 млрд штук). Общее количество банкнот на душу населения составляет 68 штук, а разменных монет – 293.

6,35 млрд долл. составил объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в январе-июле. Об этом сообщил глава Национального банка Яков Смолий. Прогноз до конца – не менее 11 млрд. По данным НБУ, в 2017 году денежные переводы украинских трудовых мигрантов увеличились до 9,3 млрд долл.

3 сентября лоукост-авиакомпания Ryanair совершила первый рейс из Украины. Прибывший из Берлина (аэропорт "Шонефельд") рейс был заполнен на 95%. В обратном направлении отправится со 100%-ной загрузкой. По данному маршруту авиакомпания будет осуществлять четыре рейса в неделю.

В течение месяца в украинских аптеках появятся вакцины против гриппа. Об этом в Facebook сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

4 сентября президент Петр Порошенко провел встречу с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцом в рамках его рабочего визита в Украину.

4 сентября начала работу девятая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва.

68% украинских избирателей готовы голосовать на выборах в Верховную Раду, а 23% не хотят участвовать в них. Об этом свидетельствует опрос фонда Демократические инициативы имени Ильи Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, проведенный с 16 по 22 августа. Основные причины отказа от участия в выборах – люди не видят, за кого голосовать (19% от тех, кто не намерен идти на участки), и не верят в честность выборов (17%).

344 тыс. человек получили статус участника боевых действий вследствие событий на Донбассе, сообщили в Государственной службе по делам ветеранов войны и участников АТО. В то же время, этого статуса уже лишен 141 человек.

1519132 переселенца с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым официально учтены по состоянию на 3 сентября, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

4 сентября начата выплата сентябрьских пенсий. На выплаты направлено пока 1 млрд 12,3 млн грн (3,4% потребности в средствах сентября 2018 года).

Повысились на 11% в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года продажи новых легковых автомобилей – до 7,3 тыс. единиц. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром". Лидером национального рынка в августе осталась марка Renault, которая увеличила свою реализацию на 39% к августовскому результату 2017 года, до 986 автомобилей. Toyota стала второй – 983 авто. По сравнению с показателем годичной давности регистрации автомобилей марки Toyota выросли на 13%. На третьем месте Nissan – 498 новых машин (+32%).

13,1 млрд грн составляет дополнительная потребность Министерства обороны на 2018 год. В министерстве напоминают, что при подготовке проекта госбюджета на текущий год они подавали бюджетный запрос на финансирование в размере 108,1 млрд грн, но выделено было 86,6 млрд грн.

Повысил на 12,4-19,6% Кабинет министров минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия; на виски, ром и джин – на 12%; коньяк – на 6,6-9,5% и вина – на 4,5-13,5%. В результате минимальная розничная цена пол-литровой бутылки водки вырастет на 12,4% – до 89,4 грн. Постановление вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

Кабинет министров поручил Государственной службе по вопросам труда, Государственной фискальной службе, Пенсионному фонду, Национальной полиции и другим органам исполнительной власти с 5 октября провести мероприятия, направленные на детенизацию отношений в сфере занятости и доходов населения.

Появился новый Национальный природный парк парк "Нобельский" расположен на Ривненщине, название он получил от крупнейшего озера Полесья – Нобель, которое располагается именно здесь. В пределах заповедника будут охранять уникальные растения и животных Западного Полесья.

По результатам 7 месяцев работы правительство приняло решение о перераспределении средств, предусмотренных на строительство дорог. Перераспределение будет осуществляться с объектов, где по результатам проведенных тендерных процедур возникла экономия средств. Эти средства будут перераспределены на другие объекты, требующие дополнительного финансирования. В частности, у Волынской области изъято 3,87 млн грн, Житомирской – 61,4 млн, Ивано-Франковской – 47,97 млн, Киевской – 28,37 млн, Николаевской – 98,61 млн и Черновицкой – 67,81 млн. Увеличены расходы в Винницкой области на 46 млн грн, Днепропетровской – на 25,99 млн, Кировоградской – на 52,85 млн, Одесской – на 30 млн, Полтавской – на 50 млн, Хмельницкой – на 25,33 млн и Черкасской – на 25 млн.

Первый вице-премьер Степан Кубив подписал декларацию о намерениях по созданию новой макрорегиональной стратегии Европейского Союза для развития Карпатского региона Украины, Польши, Венгрии и Словакии.

31% респондентов опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают, что власть должна бороться с коррупцией и реформировать судебную систему, чтобы повысить доверие к ней общественности. 71% считают, что для повышения доверия власть должна завершить войну на Донбассе, 45% – что необходимо улучшить экономику, 26% – создать рабочие места, 24% – увеличить пенсии и соцпомощь, 22% – увеличить зарплату и улучшить уровень медуслуг.

Уравнивает права и возможности женщин и мужчин в Вооруженных силах и других воинских формированиях закон, который Верховная Рада приняла 6 сентября. Закреплен принцип, согласно которому женщины должны проходить военную службу на равных началах с мужчинами. Они будут иметь равный доступ к должностям и воинским званиям и равным объемам ответственности. Отменены ограничения при назначении военнослужащих-женщин в суточный наряд.

Набрала 100 тысяч голосов петиция к администрации президента США Дональда Трампа относительно украинского режиссера и политзаключенного Кремля Олега Сенцова. Теперь ее должны рассмотреть в Белом доме. Украинский политзаключенный Олег Сенцов голодает в российской колонии уже 116-й день, добиваясь освобождения всех украинских политических заключенных. В России его приговорили к лишению свободы на 20 лет за якобы подготовку терактов в аннексированном Крыму.

Восемь авиаперевозчиков с начала 2018 года начали или возобновили полеты в международный аэропорт "Борисполь". Среди них иностранные компании Ryanair, Swiss, Iraqi Airways, Air Moldova, Ellinair, Air Malta и две украинские – Bravo Airways и Sky Up.

Оказалась самой теплой с 1881 года ночь на 5 сентября в Киеве. Столбик термометра не опустился ниже 18,8 градусов Цельсия. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Срезневского.

Осталось всего 73 рекламных конструкций на Набережном шоссе в Киеве. Ранее их было 320. Также 183 рекламных средства были убраны с улицы Сагайдачного. На очереди работы на Бассейной и Нижнем и Верхнем Валу.

24% детей в Украине в 2017 году стали жертвами травли в школах, о чем свидетельствует отчета фонда "Ежедневный урок: Остановить насилие в школах". "40% пострадавших детей никому об этом не рассказывали", – говорится в нем.

ЭКОНОМИКА

Повысил на 0,5 п.п. Национальный банк учетную ставку – до 18%.

На уровне 8,9% Национальный банк сохранил прогноз снижения инфляции в 2018 году, ее возвращение к целевому диапазону в конце 2019 и среднесрочной цели 5%- в 2020 году.

160,3 млн долларов перечислила Украина 31 августа Международному валютному фонду в счет возврата основного долга. Платеж был проведен по программе stand by от апреля 2014 года. Всего в течение августа Украина перечислила фонду 605,6 млн долл. Следующие платежи запланированы 1 и 5 ноября.

1,501 млрд грн составила чистая прибыль банковской системы в июле 2018 года. Суммарно прибыль за семь месяцев выросла до 9,769 млрд грн. Убыток банков за первые семь месяцев 2017 года составлял 223 млн грн.

Остается максимальным в текущем 2017/18 сезоне (сентябрь-июнь) импорт пальмового масла за последние 5 лет и составляет 193,3 тыс. тонн, что почти на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Об этом сообщил "УкрАгроКонсалт". В июне года его импорт составил 19,7 тыс. тонн, что почти на 18% больше по сравнению с прошлым месяцем и на 23% по сравнению с июнем прошлого года.

Сократила на 6% Украина в январе-августе транзит природного газа через свою газотранспортную систему по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 58 млрд 216,5 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза".

Увеличились на 97,6% запасы природного газа в украинских подземных хранилищах с начала сезона закачки (9 апреля), или на 7,26 миллиарда кубометров, – до 14,7 миллиарда.

Выросли на 1,2% за июль активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений – до 1,315 триллиона гривен. Однако сначала года активы работающих банков сократились на на 1,4%. На начало августа в Украине работало 82 банка, как и на начало текущего года.

607,47 млрд грен составили доходы госбюджета за восемь месяцев текущего года, что на 18,983 млрд меньше запланированных (626,454 млрд). При этом общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 3%, или на 16,95 млрд грн, спецфонд также недовыполнен по доходам на 3,5%, или на 2,033 млрд грн.

Начался 31 августа сезон сахароварения в Украине с запуском первого завода в Винницкой области, сообщили в ассоциации "Укрцукор". К 3 сентября были запущены еще четыре завода. Производство сахара в 2017/2018 МГ выросло на 6,5% и составило 2,14 млн тонн. В сезоне работало 46 сахарных заводов. В этом году посевные площади под сахарной свеклой составляют 280 тыс. га, что на 13% меньше, чем в прошлом году.

Сократили на 0,6 п.п. за июль украинские банки долю проблемных неработающих кредитов – до 55,1%. Об этом свидетельствуют данные Национального банка. По состоянию на 1 августа общий объем выданных кредитов вырос на 21,9 млрд грн до 1,2 трлн грн. Из них неработающие кредиты составили 631,2 млрд грн. Сокращение доли проблемных кредитов произошло по всем группам банков, кроме банков с частным капиталом: в госбанках – на 0,01 п. п. до 59,1%, иностранных группах – на 0,8 п.п. до 41,8%, в Приватбанке – на 0,1 п.п. до 84,5%. В банках с частным капиталом этот показатель вырос на 0,5 п. п. – до 24,6%.

Потребили на 3,3% больше в годовом выражении электрической энергии отрасли экономики и население за семь месяцев 2018 года. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

482, 2 млн грн потратило Государственное агентство резерва на закупки материальных ценностей в рамках процедур освежения и пополнения запасов, хранящихся в государственном материальном резерве. Среди закупленных ценностей дизельное топливо и топливо для реактивных двигателей, чай, тушеное мясо в консервах, консервы рыбные и молочные, масло подсолнечное, сливочное масло и нательное белье.

62,2 тыс. т подсолнечного масла Украина по итогам 2017/18 МГ (сентябрь-август) экспортировала в Египет, что в 3,3 раза меньше чем сезоном ранее. Об этом сообщило "АПК-Информ". Основными причинами сокращения стали общее снижение потребления и импорта подсолнечного масла Египтом, рост собственного производства и потребления соевого масла, увеличение закупок более привлекательного по цене российского подсолнечного масла. За последние два сезона Египет опустился с 8 на 10 место в рейтинге стран-импортеров украинского сырого подсолнечного масла, рафинированного – со 2 на 45. Основными направлениями экспорта украинского подсолнечного масла остаются Индия (45% всего экспорта), страны ЕС (26%) и Китай (9%). При этом Индия увеличила закупки по сравнению с прошлым сезоном на 21,4%, а страны ЕС и Китай сократили на 17,5% и 13,9%, соответственно.

На 19,3% больше в годовом измерении в январе-июле в Украине было реализовано виноградного вина – на 2,6 млрд грн, Об этом свидетельствуют данные Госстата, При этом, за два года реализация отечественного вина в Украине выросла на 25%. К тому же, украинские производители нарастили экспорт своего вина за границу – за два года этот показатель вырос в 2 раза. В частности, в январе-июле 2018 года Украина экспортировала вина на 480 млн грн.

На 40 млн долл. Украина выиграла тендер на модернизацию 17 вертолетов Ми-17 Главного командования жандармерии Турции. Модернизация авиатехники будет проведена на мощностях входящего в госконцерн "Укроборонпром" ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" (Сумская обл.) при участии ПАО "Мотор Сич"(Запорожье).

444 млн долл. Министерство финансов выплатило по шестому купону по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям). Указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государственным долгом. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1 сентября. Общая сумма первого купонного платежа составила 473,313 млн долл., второго, третьего и четвертого – 505,429 млн, пятого – 444,4 млн.

Сократилась на 6,5% в годовом измерении добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-августе – до 22,07 млн тонн, сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности. При этом добыча энергетического угля сократилась на 5,8%. Государственные шахты за отчетный период добыли 2,82 млн тонн угля, что на 10,5% меньше, чем год назад.

Увеличили на 17,4% в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом 2017 года теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины потребление угля – до 15,2 млн тонн.

Выросли на 11% продажи новых автобусов в Украине в августе по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 155 единиц, сообщили в ассоциации "Укравтопром". Также в августе вырос на 4% объем продаж новых коммерческих автомобилей – до 1116 штук.

6 сентября в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда. Специалисты фонда будут работать до 19 сентября "для обсуждения последних экономических событий и экономической политики".

Приняла восемь решений Государственная фискальная служба в августе о рассрочке уплаты НДС при импорте оборудования для собственного производства. При этом по семи заявлениям сумма рассрочки превышает 1 млн грн. Всего по итогам восьми месяцев 2018 года ГФС приняла 46 решений о рассрочке уплаты НДС на импортное оборудование. При этом таможенных оформлений импорта оборудования с применением полученных решений было 38.

21 млрд грн составляет дополнительная потребность Министерства здравоохранения на 2018 год (по их собственным оценкам). Из них: 10,888 млрд грн – расходы потребления (435,1 млн грн – оплата труда, 51,2 млн грн – коммунальные услуги и энергоносители), и 10,178 млн грн – расходы развития.

Кабмин утвердил список кинопроектов, которые получат госфинансирование. Среди этих 69 проектов 30 – игровые, еще 30 – неигровые, а 9 – анимационные.

На 13,3% меньше в годовом измерении Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 5 сентября экспортировала зерновых – 5,751 млн тонн.

Правительство отменило государственное регулирование цен на ряд товаров и услуг, в том числе этиловый спирт и услуги в сфере энергетики.

Сократились на 2,9% в августе международные резервы Украины – до 17,232 млрд долл. По НБУ, сокращение обусловлено платежами по госдолгу. В том числе на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 447,9 млн долл., еще 607,4 млн правительство и НБУ перечислили Международному валютному фонду.

Возбуждено 766 дел по итогам января-августа о нарушении таможенных правил в ходе перемещения табачных изделий через границу. Изъято 30,6 млн шт. сигарет общей стоимостью 28,15 млн грн, сообщила ГФС. 81% нарушений касались попыток вывоза табачных изделий из страны, по таким фактам изъято 21,9 млн шт. сигарет.

МИР

В Евросоюзе решили еще на полгода продлить санкции против политиков и компаний из РФ в связи с оккупацией украинских территорий. В списке 154 человека и 44 субъекта предпринимательской деятельности.

60 млрд долл. такую финансовую помощь председатель КНР Си Цзиньпин в ходе Форума сотрудничества Китай-Африка обещал направить странам Африки. "Инвестиции Китая идут в Африку без сопутствующих политических условий", – отметил он.

Не менее 20 млн артефактов погибли при пожаре в Национальном музее Бразилии, уничтоженном огнем в ночь на 3 сентября. Потери слишком велики, чтобы их можно было оценить, заявил президент страны Мишель Темер.

47% шотландцев проголосуют за независимость на следующем референдуме, если Британия выйдет из ЕС, 43% проголосуют против, тогда как 10% еще не определились. Таковы результаты последнего опроса.

В размере 400 тысяч долларов Украина сделала добровольный взнос в бюджет Совета Европы (СЕ). Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. Вклад сделан 4 сентября, в связи с тем, что Россия начала применять против СЕ финансовый шантаж.

В 100 млн долл. на сегодня оценивается сумма штрафных санкций за невыполнение "Газпромом" решения международного арбитража. Об этом сообщил коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

Осужден на один год условно главный тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью за неуплату налогов в Испании. Ранее он утаил от испанских налоговиков 3,3 миллиона евро, которые он получил за права на использование своего имиджа. Моуринью признал нарушения и согласился выплатить штраф в размере 669 тыс. евро.

Увеличились на 17,4% в годовом выражении в июле мировые продажи полупроводников – до 39,49 млрд долл., сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). По сравнению с июнем текущего года реализация чипов увеличилась на 0,4%. "Глобальная полупроводниковая отрасль показала самые высокие за историю июльские продажи, – заявил президент SIA. – Реализация чипов увеличилась в годовом выражении во всех крупнейших продуктовых категориях и на всех региональных рынках".

Достигла 1 трлн долларов текущая рыночная стоимость акций компании Amazon на бирже NASDAQ (США). Таким образом, Amazon стала третьей в мире компанией, чья капитализация достигла данной отметки. Капитализация Apple достигла этой величины в начале августа. Китайская PetroChina также стоила триллион в течение нескольких часов в 2007 году.

Штрафом в 500 евро может обернуться с 4 сентября перекус на тротуарах или ступеньках домов четырех центральных улиц Флоренции. Так мэрия пытается защитить горожан от туристов, которые покупают еду в местных магазинах и ресторанах и устраивают пикник прямо посреди улиц.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила что подозреваемые в отравлении бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери работают в Главном разведывательном управлении России. Названы имена подозреваемых и маршруты их передвижений в Лондоне.

Согласился пересмотреть Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) правило выездного гола в еврокубках, поскольку, по мнению тренеров ежегодного Форума УЕФА, забить мяч на выезде уже не так сложно, как раньше.

Во Франкфурте-на-Майне вводится запрет на использование автомобилей с дизельными двигателями. С целью соблюдения норм загрязнения воздуха диоксидом азота с февраля 2019 года будет запрещен въезд в город машин, соответствующих экологическому стандарту "Евро-4" и ниже, говорится в решении административного суда. Суд также обязал власти Франкфурта предпринять дополнительные меры для того, чтобы воздух в городе стал чище: использовать электробусы в качестве общественного транспорта, повысить плату за парковку в городе, а также увеличить число стоянок Park&Ride, расположенных у конечных остановок линий общественного транспорта на окраинах города. Решение суда затрагивает примерно четверть зарегистрированных во Франкфурте автомобилей, а также неопределенное число машин, владельцы которых живут за пределами города и приезжают сюда на работу. По данным статистики, ежедневно в город на работу приезжают 310 тыс. человек при населении в 660 тыс.

Не менее 1 млрд долл. потратит Facebook Inc. в Сингапуре на открытие своего первого в Азии центра обработки данных.

К 20 годам тюрьмы прокуратура Южной Кореи требует приговорить бывшего президента страны Ли Мён Бака, обвиняемого в коррупции, Помимо этого, сторона обвинения будет настаивать на том, чтобы наложить на него штраф в размере 13,4 млн долл., а также конфисковать в пользу государства 10 млн долл. Ли Мён Бак находился на посту президента Южной Кореи с 2008 по начало 2013 года.

Пока не будет вручаться Оскар за лучший популярный фильм, – объявила Академия кинематографических искусств и наук США. В августе организаторы кинопремии сообщали о создании награды "За выдающиеся достижения в области популярного кино". Однако у общественности возникло много вопросов по поводу того, по каким критериям она будет присуждаться. Предполагалось, что премии должен был быть удостоен наиболее кассовый фильм.