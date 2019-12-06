Гончарук сообщил, когда состоится обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

/ Фото: Офис Президента Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 2021 году состоится обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"Вторым важным заданием является обновление Соглашения об ассоциации, которое должно состояться в 2021 году. Мы сейчас внимательно изучаем все пункты этого соглашения для того, чтобы вместе с нашими коллегами сделать его максимально эффективным, удобным и успешным для обеих сторон", – сказал Гончарук во время совместного пресс-брифинга с председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом МакАллистером в Киеве.

Украинское правительство сделает все от него зависящее, чтобы следующий год был максимально амбициозным, максимально успешным для Украины с точки зрения европейской интеграции.

Реклама

"В частности, нас, конечно, интересует так называемый промышленный безвиз – ACAA agreement – договоренности, которые позволят нашему бизнесу свободно торговать с европейским коллегами", – отметил глава правительства.

На 28 января следующего года запланировано проведение Совета ассоциации – первая встреча в Брюсселе на уровне новоназначенных премьер-министра, правительства и главы Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины открывает доступ к реформированной онлайн-системе "Пульс Соглашения", которая осуществляет мониторинг и визуализирует результаты реализации плана мер по выполнению Соглашения об ассоциацию с Европейским Союзом.

Напомним, в прошлом году Верховная Рада и Кабинет министров утвердили дорожную карту выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, экономическую часть Соглашения Украина подписала еще 27 июня 2014 года. Однако долгое время документ оставался нератифицированным. Ситуацию осложнило то, что в Нидерландах состоялся консультативный референдум, на котором больше 60% голосовавших выступили против утверждения Соглашения.

К концу 2016 года был разработан компромиссный документ, в котором содержались дополнительные условия для ратификации его Нидерландами. В частности, Соглашение не должно было предусматривать автоматического членства Украины в ЕС, предоставления ей гарантий безопасности, права на участие в оборонных союзах и права на трудоустройство украинцев в Европе. В итоге 11 июля 2017 года ЕС окончательно ратифицировал Соглашение, которое вступило в силу с 1 сентября того же года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама