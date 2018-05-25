ГПУ сообщила о подозрении Пимаховой: экс-чиновнице грозит до 12 лет тюрьмы

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении экс-заместителю Государственной миграционной службы Дине Пимаховой о подозрении за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В рамках уголовного производства по разоблачению Миграционной службы в подделке документов следователи установили, что за определенную суму неправомерной выгоды экс-чиновница занималась оформлением необходимых документов для получения гражданства Украины гражданином Российской Федерации.

"Сейчас уже бывшему заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение)", – говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что теперь подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Отметим, что началась история с преступной деятельностью в данном ведомстве осенью 2017 года, когда из-за Миграционной службы разгорелся скандал между силовыми структурами. В НАБУ обвинили ГПУ и СБУ в том, что они сорвали спецоперацию антикоррупционеров, которая была спланирована для раскрытия участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе.

В свою очередь Дина Пимахова озвучила детали спецоперации и сумму взятки, которую предлагал ей агент НАБУ под прикрытием. По ее словам, мужчина вышел с ней на контакт несколько месяцев назад, представился представителем Арабского инвестционного фонда и предлагал взятку в размере 15 тысяч долларов за якобы легализацию иностранцев в Украине.

Позже стало известно, что силовики наведались к уже бывшей чиновнице ГМС. В НАБУ объяснили обыски у Пимаховой.