ГПУ сообщила о подозрении Пимаховой: экс-чиновнице грозит до 12 лет тюрьмы

Сегодня, 15:03

Экс-замглавы ГМС незаконно оформляла документы для получения гражданства Украины гражданином Российской Федерации

Дина Пимахова. Фото: Facebook/Пимахова
Дина Пимахова. Фото: Facebook/Пимахова

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении экс-заместителю Государственной миграционной службы Дине Пимаховой о подозрении за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В рамках уголовного производства по разоблачению Миграционной службы в подделке документов следователи установили, что за определенную суму неправомерной выгоды экс-чиновница занималась оформлением необходимых документов для получения гражданства Украины гражданином Российской Федерации.

"Сейчас уже бывшему заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение)", – говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что теперь подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Отметим, что началась история с преступной деятельностью в данном ведомстве осенью 2017 года, когда из-за Миграционной службы разгорелся скандал между силовыми структурами. В НАБУ обвинили ГПУ и СБУ в том, что они сорвали спецоперацию антикоррупционеров, которая была спланирована для раскрытия участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе.

В свою очередь Дина Пимахова озвучила детали спецоперации и сумму взятки, которую предлагал ей агент НАБУ под прикрытием. По ее словам, мужчина вышел с ней на контакт несколько месяцев назад, представился представителем Арабского инвестционного фонда и предлагал взятку в размере 15 тысяч долларов за якобы легализацию иностранцев в Украине.

Позже стало известно, что силовики наведались к уже бывшей чиновнице ГМС. В НАБУ объяснили обыски у Пимаховой.
ГПУ, ГМС, госмиграционная служба, подозрение, пимахова

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"Сегодня"

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