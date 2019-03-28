ГПУ закончила досудебное расследование по Курченко
В Генпрокуратуре рассказали, в чем подозревается бизнесмен времен Януковича
Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас прокуроры передали стороне защиты бизнесмена материалы следствия для ознакомления. По данным ГПУ, Курченко инкриминируют следующие преступления:
- злоупотребляя свои служебным положением и своих сообщников и путем подделки документов завладел чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, принадлежащим ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча", чем нанес предприятиям ущерб на общую сумму почти 2,2 млрд грн с последующим "отмыванием" доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов;
- завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины" в сумме почти 450 млн грн с их "отмыванием";
- законченное покушение на завладение денежными средствами "Нафтогаза" в сумме более 5,1 млрд грн;
- завладение денежными средствами Национального банка на общую сумму более 787 млн грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ОАО "Реал Банк" с их последующей незаконной легализацией;
- хищение 4,7 млрд грн при выдаче кредитов подконтрольным С.Курченко предприятиям с признаками фиктивности с "отмыванием";
- хищение почти 866 млн грн ПАО "Брокбизнесбанк" путем противоправного предоставления этому финучреждению межбанковских кредитов в пользу ОАО "Реал Банк";
- завладение денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму более 1,4 млрд грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности, в нарушение требований действующего законодательства Украины (с последующим "отмыванием");
- завладении более 502 млн ПАО АБ "Укргазбанк" путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг – облигаций Государственного ипотечного учреждения с ОАО АБ "Укргазбанк" и Государственного ипотечного учреждения;
- завладение денежными средствами ОАО "Аграрный фонд" на общую сумму более 2 млрд грн путем заключения ПАО "Брокбизнесбанк" мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ОАО "Аграрный фонд" и договоров прямого РЕПО с НБУ;
- фиктивное предпринимательство, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб.
Как сообщалось, в декабре 2017-го суд арестовал медиахолдинг бизнесмена Курченко. Арест наложен на корпоративные и интеллектуальные права, на ряд ценных бумаг, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу.
В том же году Курченко заочно арестовали, а ГПУ требовала до 12 лет тюрьмы. Убытки, вызванные преступной организацией, активным участником которой является Курченко, достигают более 7 млрд грн, сообщили в Генпрокуратуре.
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