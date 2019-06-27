Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости политики

Грановский создаст инициативную группу для борьбы с наркобизнесом в Харькове

Актуально
27 июня, 15:56

В Харькове общественные деятели, правоохранители и городские власти обсудили темы борьбы с распространением наркотиков

В ходе мероприятия народный депутат Александр Грановский пообещал собрать инициативную группу, чтобы найти решение проблемы на уровне города. Об этом он заявил 26 июня в рамках панельной дискуссии "Вне зависимости: партнерство и консолидация усилий в борьбе с распространением наркотических веществ" во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

Отметим, что тема борьбы с наркотиками в Харькове достаточно резонансная. В публичных обсуждениях приняли участие более 1,2 тыс. местных жителей. Кроме того, Александр Грановский отмечает, что многие местные жители регулярно жалуются на проблему. По словам депутата, особенно актуальна эта тема для родителей школьников.

"Ленивый только не жалуется на проблему распространения наркотиков в Харькове. Жалуются многие, но мало кто действует. Лично я слышу о наркотиках везде: любая встреча с родителями в школах, горожане об этом кричат во дворах – толку ноль. Я от себя лично дал публичное обещание не прекращать работать над этим вопросом и создать инициативную группу с целью подойти очень комплексно к анализу путей решения трагедии под названием "наркота", – рассказал Александр Грановский на своей странице в Facebook после дискуссии.

В ходе обсуждений поднимались темы формирования здорового образа жизни, уровня наркотизации среди подростков, а также предлагались стратегии для того, чтобы прекратить распространение наркотиков в Харькове, объясняют организаторы мероприятия. На панели дискуссий также отмечалось, что к решению этой проблемы нужно подходить комплексно, совместно с действиями городских властей и правоохранительных органов.

В тоже время попытки уменьшить сбыт наркотиков в Харькове уже были. Александр Грановский поделился примером студентов "Лиги образованной молодежи", которые популяризировали спорт как альтернативу запрещенным веществам, а также закрашивали рекламу наркодилеров граффити по всему городу.

Но проблему наркотиков усугубляет тот факт, что к их распространению могут быть причастны правоохранительные органы, отмечает Александр Грановский. "Я точно знаю, что бюрократическим путем на этот вопрос не ответишь", – резюмировал нардеп.

Как отмечается, ранее Грановский заявил, что планирует реализовать в Харькове сразу несколько социальных инициатив на благо города.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Харьков, наркотики, грановский

Вы сейчас просматриваете новость " Грановский создаст инициативную группу для борьбы с наркобизнесом в Харькове". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

"Назвал меня оскорбительно": Супрун ответила на слова Зеленского

Назван самый вредный суп, который так любят россияне

Вы оцените этот выбор: самые красивые спортсменки мира

4 вещи, которые случаются с телом при ежедневном потреблении кофе

Водная диета: худей быстро и дешево

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

Дочь Анны Седоковой больше не может посещать Россию

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Сегодня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

Вчера, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Германия прокомментировала выводы следственной группы в деле МН17

Дипломат США рассказал о "странной позиции" Меркель по Украине

Больше нет смысла скрывать: Сергей Лазарев рассекретил "свадьбу"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь