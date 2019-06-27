Грановский создаст инициативную группу для борьбы с наркобизнесом в Харькове

В Харькове общественные деятели, правоохранители и городские власти обсудили темы борьбы с распространением наркотиков

В ходе мероприятия народный депутат Александр Грановский пообещал собрать инициативную группу, чтобы найти решение проблемы на уровне города. Об этом он заявил 26 июня в рамках панельной дискуссии "Вне зависимости: партнерство и консолидация усилий в борьбе с распространением наркотических веществ" во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

Отметим, что тема борьбы с наркотиками в Харькове достаточно резонансная. В публичных обсуждениях приняли участие более 1,2 тыс. местных жителей. Кроме того, Александр Грановский отмечает, что многие местные жители регулярно жалуются на проблему. По словам депутата, особенно актуальна эта тема для родителей школьников.

"Ленивый только не жалуется на проблему распространения наркотиков в Харькове. Жалуются многие, но мало кто действует. Лично я слышу о наркотиках везде: любая встреча с родителями в школах, горожане об этом кричат во дворах – толку ноль. Я от себя лично дал публичное обещание не прекращать работать над этим вопросом и создать инициативную группу с целью подойти очень комплексно к анализу путей решения трагедии под названием "наркота", – рассказал Александр Грановский на своей странице в Facebook после дискуссии.

В ходе обсуждений поднимались темы формирования здорового образа жизни, уровня наркотизации среди подростков, а также предлагались стратегии для того, чтобы прекратить распространение наркотиков в Харькове, объясняют организаторы мероприятия. На панели дискуссий также отмечалось, что к решению этой проблемы нужно подходить комплексно, совместно с действиями городских властей и правоохранительных органов.

В тоже время попытки уменьшить сбыт наркотиков в Харькове уже были. Александр Грановский поделился примером студентов "Лиги образованной молодежи", которые популяризировали спорт как альтернативу запрещенным веществам, а также закрашивали рекламу наркодилеров граффити по всему городу.

Но проблему наркотиков усугубляет тот факт, что к их распространению могут быть причастны правоохранительные органы, отмечает Александр Грановский. "Я точно знаю, что бюрократическим путем на этот вопрос не ответишь", – резюмировал нардеп.

Как отмечается, ранее Грановский заявил, что планирует реализовать в Харькове сразу несколько социальных инициатив на благо города.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Грановский создаст инициативную группу для борьбы с наркобизнесом в Харькове". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"