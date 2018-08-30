Гривня продолжает падать, а Wizz Air увеличит количество самолетов в Украине: итоги дня

ОБЩЕСТВО

18 раз за прошлые сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

1288 человек считаются пропавшими без вести в базе общественной организации "Мирный берег", которая документирует информацию о нарушениях права человека в зоне конфликта на Донбассе. По данным Службы безопасности Украины, пропавшими без вести на Донбассе считаются 294 человека. По оценкам Международного Комитета Красного Креста, не менее 1000 тел погибших остаются не идентифицированными.

7 тысяч га территории на Донбассе остаются не очищенными от взрывоопасных предметов, только 29 га очищено, сообщили в ГСЧС..

1858 человек по состоянию на первое августа пострадали на Донбассе от мин, из них погибших около 400 человек. Пострадали 102 ребенка, из них – 21 ребенок погиб. В 2014 году подобная статистика совсем не велась

Разоблачили 51 участника и пособника пророссийских террористических группировок сотрудники военной контрразведки СБУ с начала Операции Объединенных сил на Донбассе. 39 из них задержаны, а 12 – объявлены в розыск. В течение мая-августа 2018 года по материалам контрразведки судами Донецкой и Луганской областей вынесено 26 обвинительных приговоров.

Минздрав обнародовал названия штаммов гриппа, которые согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения будут циркулировать в Украине. В сезон заболеваемости гриппом, который продлится с октября 2018 года по май 2019 года, украинцам, вероятно, будут угрожать вирусы, подобные A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09, A/Singapore/INFIMH-16- 0019/2016 (H3N2) и B/Colorado/06/2017. Одна из вакцин соответствующего состава уже зарегистрирована в Украине, вторая завершила процесс специализированной экспертизы, материалы относительно третьей находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре.

Увеличит до 4 единиц авиакомпания Wizz Air количество своих самолетов в Украине и в связи с этим открывает пять новых маршрутов. Три маршрута открываеются из Киева: в Бремен (Германия), Биллунн (Дания) и Ригу (Латвия). Два маршрута – из Львова: в Копенгаген (Дания) и Франкфурт (Германия).

В 100 школах стартует с начала нового учебного года пилотный проект 2-го класса Новой украинской школы, сообщила министр образования Лилия Гриневич. Продолжение пилотного проекта для второго класса будет проходить в тех школах, которые участвовали в нем в прошлом учебном году, – по два класса в четырех школах на каждую область.

ЭКОНОМИКА

Ослабил на 16 копеек до 28,28 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 31 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 30 августа.

49,4 млн долл. Национальный банк продал на аукционе 30 августа, удовлетворил 34 заявки. Всего было подано 43 заявки на общую сумму 66,6 млн долл. по курсу от 28,15 до 28,29 грн. Продавая валюту, НБУ хотел удержать курс от быстрого падения.

Увеличила на 41% в годовом выражении январе-июле "Укрзализныця" объемы перевозок контейнеров в составе контейнерных поездов – до 57,7 тыс. контейнеров. Этого компании удалось достичь благодаря запуску новых контейнерных маршрутов. Кроме того, контейнеропоток поезда комбинированного транспорта "Викинг" увеличился на 42%, поезда ZUBR – на 41%, Нижнеднепровск – Одесса/Черноморская – на 45%.

1,3 млрд грн "Альфа-Банк" и банк "Пивденный" привлекли суммарно у Национального банка рефинансирование. "Альфа-Банк" взял кредит на 835 млн грн, а "Пивденный" – на 480 млн грн. Кредиты привлечены на 85 дней под 19,5% годовых.

1,259 млрд долл. с января по июнь 2018 года в Украину поступило прямых инвестиций. РФ инвестировала в Украину 436 млн долл. – 34,6% от общего объема. Вторым крупнейшим инвестором стал Кипр – 219 млн, на третьем месте Нидерланды – 207,7 млн. Но нужно учитывать, что инвестиции из России в основном "виртуальные" – это докапитализация российских банков. "Дочки" российских госбанков имеют кредиты материнских структур, возвращать их они не могут из-за санкций, поэтому конвертируют долги в уставной капитал. В результате, формально, получается, что они получили инвестиции.

В два этапа "Укрпочта" проведет повышение тарифов. Первый этап состоится 10 сентября этого года, а второй – 1 января 2019 года. Так с 10 сентября тариф на пересылку письменной корреспонденции увеличится на 2 грн, а на посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины в рамках услуги "Укрпочта Стандарт" — на 3,6 грн.

Две "дочки" зарегистрировал НАК "Нафтогаз Украины" в середине августа: ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз тепло" и ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг". Они должны стать трейдерами газа для тенплоснабжающих предприятий и промышленных потребителей соответственно.

5,02 млн тонн зерновых экспортировала Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 29 августа, что на 12,1% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ. В 2017/2018 МГ (МГ, июль-июнь) Украина экспортировала 39,4 млн тонн зерновых.

34,3 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур намолотила Украина с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га против 37,3 млн тонн с 9,6 млн га в 2017 году. Уборка этих культур завершена.

МИР

Президент Аргентины попросил Международный валютный фонд ускорить перечисление средств из открытой стране кредитной линии, чтобы справиться с последствиями финансового кризиса. С начала года курс местной валюты песо упал на 40%, что является худшим результатом в группе развивающихся рынков. Доходность 10-летних гособлигаций Аргентины поднялась до 9,9%, что близко к рекордно высокому уровню. Инфляция в стране близка к 30%, а ставка аргентинского центробанка является самой высокой в мире – 40%. При этом инвесторы все больше сомневаются в способности правительства покрыть госрасходы хотя бы до конца следующего года даже с учетом кредита МВФ. В июне исполнительный совет МВФ одобрил открытие Аргентине кредитной линии по программе "стэнд-бай" на 50 млрд долл. сроком на три года с целью стабилизации курса песо и поддержки начатых правительством страны реформ. В том же месяце Аргентина получила первые 15 млрд.

Готов понизить до нуля Брюссель ввозные пошлины на все промышленные товары, включая автомобили, в рамках торговых переговоров с США, заявила в четверг еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

Президент США ввел послабления на поставки стали и алюминия, которые с марта облагаются в США повышенными пошлинами, для Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. В частности, для Кореи и Бразилии в отдельных случаях могут не действовать квоты на поставки стали, для Аргентины – алюминия и стали.

К 2045 году производство электроэнергии на территории штата Калифорния должно полностью обеспечиваться за счет экологически чистых источников энергии. Соответсвующий законопроект одобрило законодательное собрание штата. В настоящее время около 44% электроэнергии в К;алифорнии производится за счет возобновляемых источников и гидроэнергетики.

100 тысяч раз ударили за 12 часов молнии во время грозы 28 августа в регионе Новая Аквитания (юго-запад Франции). Города накрыли еще и ливни. После удара стихии без света остались 4 тысячи домов.