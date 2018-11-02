Гройсман неожиданно зашел в центр соцуслуг и проконтролировал предоставление субсидий (видео)

Премьер-министр Владимир Гройсман держит на личном контроле ситуацию с субсидиями в Украине. Он посетил один из киевских центров предоставления социальных услуг – без предупреждения.

Глава правительства поговорил со всеми – и с посетителями, и с работниками центра. Здесь предоставляют широкий спектр услуг, но сейчас каждое четвертое обращение – за субсидией, а к людям относятся с пониманием.

Премьер хотел услышать, как оформляют государственную помощь на оплату коммунальных услуг. Ведь, кроме устоявшихся правил, членам комиссии поручено обязательно учитывать жизненные обстоятельства людей.

"Я же понимаю, что цены на тепло, на горячую воду являются обременительными для людей, поэтому мы должны серьезно поддержать каждого. Я подчеркиваю, что мы не могли предотвратить изменение цены, но мы все сделаем для того, чтобы защитить каждого человека, который в этом нуждается. И сейчас все центры работают, работают специальные комиссии для того, чтобы рассматривать отдельно взятые обстоятельства у человека", – заявил Гройсман.

Напомним, вначале неделе Гройсман посетил колл-центр и ответил на вопросы украинцев. Глава правительства попросил перевести на него любой звонок и лично услышал о проблемах людей. Также он показал, как работе контакт-центр при Кабмине.

Ранее субсидии в Украине разрешили получать "задним числом". Так, подать документы на оформление субсидии можно в ноябре и декабре 2018 года. При этом льгота для тех, кому субсидию назначат, будет начисляться не с момента назначения, а с начала отопительного сезона, то есть с октября.