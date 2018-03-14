Гройсман пригрозил неплательщикам алиментов серьезным наказанием

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что на неплательщиков алиментов ждут жесткие наказания и преследования по всем направлениям, с целью принуждения платить деньги на детей. Такое заявление он сделал на заседании правительства.

"Мы будем жестко вас наказывать, создавать максимальные ограничения. Семейная поддержка и поддержка детей является приоритетом правительства. Те, кто не платит деньги по детям, алименты, вы имеете в лице правительства и меня лично врагов. Мы вам спуску не дадим. Будем преследовать по всех направлениях, чтобы заставлять платить деньги детям", – подчеркнул он.

Напомним, в середине декабря 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №7277 об усилении защиты прав детей, в котором был прописан механизм усиленной ответственности для неплательщиков алиментов. 4 января 2018 года закон подписал президент Украины.

Всех злостных неплательщиков алиментов отныне можно найти в интернете. Заработал новый публичный реестр от Минюста – erb.minjust.gov.ua, в который внесены данные 70 тыс. украинцев, которые задолжали алиментные выплаты детям.

Согласно новому закону, злостные неплательщики алиментов не смогу выезжать заграницу, пользоваться оружием и водить авто. Также им смогут назначить до двух месяцев социальных работ.

Больше читайте в материале сайта "Сегодня": Алименты по-новому: подействуют ли на должников жесткие санкции.