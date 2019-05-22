Гройсман собирает заседание Кабмина
Премьер-министр собирает членов Кабмина на заседание
Премьер-министр Владимир Гройсман собирает членов правительства на заседание Кабинета министров. Об этом сообщает Правительственный портал.
"22 мая под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства", – говорится в сообщении.
Начало мероприятия запланировано на 11 часов. Планируется также трансляция мероприятия в сети.
Напомним, что накануне Гройсман призвал президента Украины Владимира Зеленского внести кандидатуру нового премьера и членов Кабинета министров.
Также стоит напомнить, что Гройсман уже заявил, что принял решение подать в отставку сразу после проведения заседания правительства в 22 мая. Премьер заверил, что ему не стыдно за работу возглавляемого им три года правительства, и напомнил об "адекватном реагировании на вызовы и кризисы", с которыми сталкивался Кабмин.
По его словам, призвав правительство Украины уйти в отставку, Зеленский взял на себя полную ответственность за все вызовы, с которыми страна столкнется в будущем.
Напомним, что, кроме призыва к правительству, во время инаугурационной речи новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал также распустить Верховную Раду восьмого созыва.
Также ранее в этот день о своей отставке объявил министр обороны Украины Степан Полторак.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман собирает заседание Кабмина". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Никто не ощутил": Гройсман назвал сумму, которую Украина заплатила по госдолгу
Премьер-министр заверил, что ситуация остается контролируемой