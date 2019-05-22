Гройсман собирает заседание Кабмина

Премьер-министр собирает членов Кабмина на заседание

Владимир Гройсман. Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман собирает членов правительства на заседание Кабинета министров. Об этом сообщает Правительственный портал.

"22 мая под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства", – говорится в сообщении.

Начало мероприятия запланировано на 11 часов. Планируется также трансляция мероприятия в сети.

Напомним, что накануне Гройсман призвал президента Украины Владимира Зеленского внести кандидатуру нового премьера и членов Кабинета министров.

Также стоит напомнить, что Гройсман уже заявил, что принял решение подать в отставку сразу после проведения заседания правительства в 22 мая. Премьер заверил, что ему не стыдно за работу возглавляемого им три года правительства, и напомнил об "адекватном реагировании на вызовы и кризисы", с которыми сталкивался Кабмин.

По его словам, призвав правительство Украины уйти в отставку, Зеленский взял на себя полную ответственность за все вызовы, с которыми страна столкнется в будущем.

Напомним, что, кроме призыва к правительству, во время инаугурационной речи новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал также распустить Верховную Раду восьмого созыва.

Также ранее в этот день о своей отставке объявил министр обороны Украины Степан Полторак.

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