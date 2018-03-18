Гройсман: Украинцы смогут выбирать поставщика услуг ЖКХ

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил работников сферы жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником и рассказал, что Украина собирается выводить отрасль на новый уровень, сообщает пресс-служба Кабмина.

По его словам, сфера ЖКХ является одной из базовых отраслей украинской экономики и социальной сферы.

"Реформа жилищно-коммунального хозяйства, которую вводит правительство, будет способствовать созданию конкурентной среды и формированию прозрачного и эффективного рынка жилищно-коммунальных услуг, внедрению эффективной инвестиционной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и совершенствованию тарифной модели. Наша задача – построение такой системы жилищно-коммунального хозяйства, в которой граждане будут получать качественные и удобные услуги по лучшим мировым образцам, и будут иметь возможность выбирать поставщика этих услуг по своему усмотрению. В реализации этого правительство полагается, прежде всего, на работников сферы жилищно-коммунального хозяйства", – сказал Гройсман.

Премьер подчеркнул, что знания, умения и навыки специалистов-коммунальщиков позволят вывести коммунальное хозяйство Украины на качественно новый уровень"

"Пусть результаты Вашей работы говорят сами за себя, а клиенты всегда остаются довольны вашей работой. Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья и долголетия, семейного благополучия", – поздравил работников ЖКХ глава правительства.

Напомним, сайт "Сегодня" публиковал материал о том, как будет работать коммунальная система в Украине. Новый закон о ЖКХ говорит, что суммы в платежках могут вырасти, зато коммунальщиков станут привлекать к ответственности.

Также сообщалось, как теперь украинцы будут платить по счетам. Оказывается, что коммунальные услуги перестали считаться "процессом" и стали "результатом процесса".