Гройсман встретится с Меркель в Берлине

Вчера, 13:43

Встреча состоится в рамках третьего германо-украинского экономического форума

Владимир Гройсман. Фото: Facebook / volodymyrgroysman
Владимир Гройсман. Фото: Facebook / volodymyrgroysman

Канцлер Германии Ангела Меркель 29 ноября проведет в Берлине переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Об этом сообщил журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"В четверг, 29 ноября, канцлер примет участие в третьем германо-украинском экономическом форуме, он пройдет в Доме немецкой экономики здесь, в Берлине... Будет присутствовать украинский премьер Владимир Гройсман, он произнесет приветственную речь. В заключение канцлер проведет двухсторонние переговоры с Гройсманом", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

Форум проводится уже в третий раз. Он посвящен вопросам инноваций, дигитализации, сельского хозяйства, транспорта, коммунальной инфраструктуры.

Ранее пресс-секретарь украинского премьера Василий Рябчук сообщил, что Гройсман посетит Германию с рабочим визитом 28-29 ноября.

Ранее Гройсман заявил, что Германия готова инвестировать в автомобилестроение в Украине.

Напомним, в 2017 году Германия стала крупнейшим торговым партнером Украины в Европейском Союзе.
встреча, Меркель, Гройсман, экономический форум

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Источник:

Интерфакс-Украина

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