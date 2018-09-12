IKEA выходит на украинский рынок, а у банков растут долги: итоги дня

Сегодня, 20:07

Национальный банк объявит прогноз инфляции, украинцам нравится работать и жить в Польше


ОБЩЕСТВО

33 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, трое были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Около 22% украинских трудовых мигрантов в Польше хотели бы переехать в эту страну на постоянное жительство, 13% не хотели бы навсегда оставаться в Польше, свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу польского агентства трудоустройства иностранцев EWL S.A.

Увеличила на 7 млрд 717,63 млн куб. м Украина после завершения отопительного сезона запасы природного газа в своих подземных хранилищах, свидетельствуют данные "Укртрансгаза". Так, с 8 апреля по 9 сентября 2018 года запасы в хранилищах возросли более чем вдвое – с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 15 млрд 152,79 млн.

Заболели 439 человек в Украине за минувшую неделю корью – 203 взрослых и 236 детей. Заболеваемость осталась на уровне предыдущей недели. С начала года корью заболели 30 744 человека – 12 608 взрослых и 18 136 детей. Больше всего людей заболели во Львовской (всего 6002 человека), Закарпатской (3046), Ивано-Франковской (2808), Одесской (2400), Киеве (2151) и Тернопольской (1645) областях.

Из 997 млн грн субвенции на новую украинскую школу использована только половина. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Как отметила министр, в Украине возникла проблема отсутствия необходимой продукции для начальной школы.

3,5 тыс. человек принято в 2018 году на обучение в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших военных заведений по всем уровням военного образования.

ЭКОНОМИКА

Укрепил на 7 копеек до 28,03 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 13 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 12 сентября.

25 октября Национальный банк объявит прогноз инфляции. Пока же НБУ отмечает сохранение высокого инфляционного давления.

До 63,1 млн тонн Министерство агрополитики и продовольствия улучшило прогноз урожая зерновых 2018 года, что на 1,1 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году, сообщил и.о. главы ведомства Максим Мартынюк. Прогноз экспорта также увеличен – до 42 млн тонн.

1 млн 617,1 тыс. тонн составляют на 11 сентября запасы угля на складах тепловых электростанций, что на 8,7% больше в годовом измерении, сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

В 7,5 раз больше в годовом измерении был импорт свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней за январь-август – 15,7 тыс. тонн. В стоимостном выражении импорт свинины с начала года составил 30 млн долл. Причиной такого роста стало более слабое предложение свинины внутри страны и близость внутренних цен к европейским.

На 24% больше в годовом выражении собрали страховые компании в январе-июне чистые премии – на сумму 16,747 млрд грн, сообщила Нацкомфинуслуг.

74 успешных аукциона состоялись с 17 августа в электронной системе "ProZorro.Продажи" по продаже объектов малой приватизации, которые принесли государству 85,6 млн грн, сообщило Министерство экономического развития и торговли. В среднем за каждый лот соревновались три участника. Начальная стоимость в среднем возрастает вдвое.

56 млрд гривен будет предусмотрено в проекте государственного бюджета-2019  на дорожное строительство. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Вырос на 2,9% за август объем задолженности украинских банков перед Национальным банком по выданным кредитам рефинансирования – до 60,303 млрд грн. Однако с начала года объем это задолженности сократился на 12,2%.

На 31% больше в годовом выражении Украина импортировала в январе-августе нефтепродукты в денежном выражении – на 3,231 млрд долларов. При этом импорт нефтепродуктов из Беларуси составил 1,31 млрд долларов (40,47% расходов на импорт нефтепродуктов), из России – 1,19 млрд (36,71%), из Литвы – 310,1 млн (9,6%).

Сократился на 4,1% за август объем гривневых депозитов в банковской системе Украины – до 494,49 млрд грн, в том числе населения – на 1,3%, до 251,74 млрд грн, бизнеса – на 6,8%, до 242,75 млрд грн, сообщил НБУ. В целом с начала года гривневые депозиты увеличились всего на 0,8%, а валютные – на 1,4%. Рост был обеспечен за счет вкладов населения, которые в гривне возросли на 7,1%, в валюте – на 3,8%. Корпоративный сектор сократил депозиты как в гривне – на 5%, так и в валюте – на 1,1%.

МИР

Компания IKEA подтвердила намерение выйти на украинский рынок. Она откроет в Киеве свой первый магазин нового городского формата уже в 2019 году. Магазин будет расположен в торгово-развлекательном центре Ocean Mall.

Нью-Йорк снова вышел на первое место в списке крупнейших финансовых центров мира, опередив Лондон всего на два пункта, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая раз в полгода рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI). Сейчас у Нью-Йорка 788 пунктов, у Лондона – 786. Гонконг, занимающий третье место, продолжает сокращать отставание от лидеров (783 пункта). Четвертое место сохранил за собой Сингапур, а Шанхай оттеснил Токио на пятой строчке. В десятку также входят Сидней, Пекин, Цюрих и Франкфурт, подскочивший сразу на 10 позиций вверх. Между тем Торонто, Бостон и Сан-Франциско выбыли из топ-10, оказавшись на 11-м, 13-м и 14-м местах соответственно.

Достигнет 1 триллиона долларов дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов к концу 2018 финансового года. Согласно предыдущим расчетам, уровень дефицита должен был преодолеть эту отметку не раньше 2020 года.
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Автор:

Сергей Гусев

Источник:

"Сегодня"

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