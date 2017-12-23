Иностранцы помогут обеспечить переселенцев из Крыма и Донбасса жильем

Давать будут не квартиры или дома, а деньги на их покупку

Переселенцев из Крыма и Донбасса планируют обеспечить жильем за счет международных доноров. Об этом министр соцполитики Андрей Рева заявил на форуме Всеукраинской платформы Донбасса.

Жилье – это главная проблема переселенцев, говорят в минсоцполитики. Этим вопросом в правительстве пообещали заняться уже в следующем году. Вот только давать будут не квартиры или дома, а деньги на их покупку.

"Относительно финансирования, то я считаю, что нужно давать деньги людям. Во-первых, это уменьшает коррупционные риски, во-вторых это дает человеку возможность выбора того жилья, которое он хочет приобрести", – заявил Рева.

Деньги на программу по обеспечению жильем в Кабмине рассчитывают получить от международных доноров. А чтобы предоставить переселенцам из Крыма и Донбасса избирательные права, нужно еще изменить законодательство.

"Подготовлен проект закона. Мы уже внесли поправки в избирательный кодекс, который приняли в первом чтении, и нам важно, чтобы теперь все положения закона 6240 были отражены в новом избирательный кодексе, и чтобы все таки мы обеспечили права голоса каждого человека", – заявил нардеп Сергей Тарута.

"Для того, чтобы наконец нас услышали, мы приняли, в частности, специальный закон о восстановлении прав пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Сейчас концепция. Потому что мы видим, что в течении нескольких лет, пока идет война, нам обещают восстановить право голоса, очень много было законопроектов", – добавила руководитель Луганской правозащитной группы Наталья Целовальниченко.

Сегодня из-за несоответствия адресов прописки и фактического проживания многие переселенцы не могут голосовать на местных выборах.

По последним данным, в Украине зарегистрированы полтора миллиона временно перемещенных лиц. А это 4 процента всех избирателей.

Напомним, государство предлагает украинцам жилье в лизинг.

В 2018 году программу "Доступное жилье" вместо 1 млрд гривен профинансируют на 100 млн гривен, еще 30 млн грн государство выделило на обеспечение молодежи жильем. Но это лучше чем в последние годы, когда программа практически не финансировалась. Сайт "Сегодня" узнал, за кого государство может заплатить часть стоимости жилья.

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