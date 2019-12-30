Иски Украины против России: в Минюсте сделали заявление

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В то время как Кабмин утвердил мировое соглашение с "Газпромом", министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Украина не планирует отзывать иски против России в международных судах. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

"По судебным процессам, которые ведет Минюст, могу сказать, что таких планов (отозвать иски, – ред.) сейчас нет", - сказал министр.

В то же время он добавил, что может инициировать отказ от иска или заключение мирового соглашения, если увидит "какой-то позитив от этого".

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"Например, откажусь ли я от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть, если есть какие-то мегапозитивные действия по конкретному какому-то кейсу, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу", – сказал Малюська.

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На вопрос о том, планирует ли Украина подавать новые жалобы против РФ, Малюська ответил, что пока Минюст "сфокусирован на существующих делах, потому что ни одно из них еще не рассматривается по существу, а лишь решается вопрос их приемлемости".

Напомним, 19 февраля Украина подала против России иск в Международный арбитраж по морскому праву, который доказывает, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Украинский Меморандум показал, что с 2014 года Россия незаконно отстранила Украину от реализации своих прав прибрежного государства; использовала и продолжает использовать суверенные ресурсы Украины для своих собственных целей; узурпировала право Украины регулировать собственные приморские районы.

Новости "Сегодня" также сообщали, как в Международном суде ООН недавно рассматривался вопрос нарушения Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Речь идет о поддержке боевиков на Донбассе. Подробней смотрите в видеосюжете:

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