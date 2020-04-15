Горячее лето 2014-го: краткая история АТО в семи постах на Facebook

Что писали политики в соцсетях об освобождении Славянска и боях за Донецкий аэропорт

Весной-летом 2014-го, когда началась антитеррористическая операция (АТО) на востоке Украины, Facebook еще не был официальным каналом коммуникации для властей – диалог посредством соцсетей только становился отличительной чертой политиков, пришедших во власть после Евромайдана. Тем интереснее было проследить по нечастым публикациям ВИП-спикеров в Facebook главные вехи АТО в марте-сентябре 2014 года. Какие именно, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

17 марта. Мобилизация в ВСУ и Нацгвардию

В этот день Верховная Рада Украины утвердила Указ и.о. президента Украины Александра Турчинова № 303 "О частичной мобилизации". Текст Указа гласит:

"В связи с резким осложнением внутриполитической обстановки, вмешательством Российской Федерации во внутренние дела Украины, ростом социальной напряженности в Автономной Республике Крым и Севастополе и в соответствии с пунктами 1, 17, 20 части первой статьи 106, статьи 112 Конституции Украины постановляю: объявить и провести частичную мобилизацию".

Призыв осуществлялся как в регулярные Вооруженные силы Украины, так и в созданную 13 марта 2014 года Национальную гвардию.

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Информацию о начале мобилизации опубликовал на своей страничке в Facebook тогдашний спикер парламента Андрей Парубий.

2 мая. "Стрелок" пошел на прорыв из Славянска

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил о том, что лидер российских диверсантов Игорь Стрелков по прозвищу "Стрелок" с группой террористов пошел на прорыв из заблокированного силовиками Славянска.

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В тот день, 2 мая, половина Славянска перешла под контроль украинских силовиков – силам АТО удалось отбить у сепаратистов десять блокпостов. Кроме того, в 4:30 утра началась активная фаза антитеррористической операции в Краматорске.

В Антитеррористическом центре отметили, что боевики широко использовали снайперов, а также мобильные отряды, переодетые в форму спецподразделения "Беркут".

26 мая. Бои за Донецкий аэропорт

Оборона Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева продлилась 242 дня – в ночь на 26 мая сторонники т.н. "ДНР" попытались захватить аэропорт, который имел стратегическое значение для переброски войск и военных грузов, а также стоял на пути к Пескам и Авдеевке. А 21 января 2015-го стало последним днем обороны.

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В первый же день боев, 26 мая, боевики понесли масштабные потери (в разных источниках называются цифры от 40 до 100 погибших). Около семи вечера вместе с ранеными они отступили, но с тех пор отряды "ДНР" и российских войск регулярно пытались захватить ДАП.

Ситуация переломилась осенью, когда боевики получили от России новое оружие – реактивные системы залпового огня "Град", и начали активное наступление по всем фронтам непрерывно весь сентябрь. Также они атаковали танками Т-72 и минометами "Тюльпан". Именно тогда и рождается история "киборгов", причем так наших бойцов прозвала вражеская сторона.

3 июня. Наступление под Славянском

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предупредил жителей о наступлении украинских военных на Славянск – во избежание жертв среди мирного населения.

В этот день начался очередной, вот уже четвертый по счету штурм Славянска, занятого террористами. Как сообщил Арсен Аваков в другом своем посте, бои за Славянск начались с уничтожения блокпостов боевиков в районе Семеновки. Кроме того, боевые действия велись также в районе поселка Царицыно.

В ночь на 5 июля город окончательно перешел под контроль украинских силовиков.

3 июня. "Не позволим террористам разгуливать, как у себя дома"

Добровольческий батальон территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" продолжает готовить новобранцев, сообщил командир батальона Семен Семенченко.

"Батальон "Донбасс" продолжает усиленную боевую подготовку. Из штата 460 человек сформировано уже 300. Добровольцы проходят жесткий отбор. К концу недели батальон будет сформирован и начнется набор патриотов для Луганской области", – написал Семенченко на своей странице в Facebook, особо отметив, что его бойцы не позволят террористам разгуливать в Украине, как у себя дома.

Напомним, что двумя днями ранее, 1 июня 2014-го, батальон "Донбасс" собрал прямо на Майдане четыре автобуса добровольцев.

"Четыре автобуса мобилизованных майдановцев были отправлены командиром батальона "Донбасс" Семеном Семенченко на тренировочную базу Национальной Гвардии в Новые Петровцы. Их ждет военная подготовка, сухой закон и стрельбы", – рассказали в батальоне.

17 июня. Боевики "не славянской внешности"

Тогдашний спикер АТО Владислав Селезнев сообщил о том, что боевикам помогают иностранные специалисты"не славянской внешности", "которые, среди прочего, устанавливают радиоуправляемые взрывные устройства".

Селезнев также отметил, что боевики начали принудительную мобилизацию:

"Поскольку работоспособные мужчины отказываются подчиняться и воевать против украинской армии, боевики набирают в свои ряды лиц низкого социального статуса – алкоголиков, наркоманов и лиц с уголовным прошлым".

23 сентября. Волонтерский борщ на блокпосту

Война-войной, а обед по расписанию. Волонтеры привезли на блок-пост при въезде в Мариуполь борщ, сваренный для служащих ВСУ.

В мае-июне 2014 года страну охватывает волонтерское движение: гражданские помогают ВСУ и Нацгвардии буквально всем, начиная c одежды и амуниции, и заканчивая книгами. Оказывается, на фронте остается время для чтения, главное, чтобы легкое, развлекательное – отвлечься от будних на передовой.

Фото: facebook.com/oleksandr.turchynov/

"Сегодня" тоже помогали собирать помощь для ВСУ вместе с волонтерами летом 2014-го. Так, люди на окраинах Киева дали много продуктов для армии, а на Бессарабке – лишь батон.

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