Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины – посол

23 Июля 2018, 20:41

Украина рассчитывает, что Италия и в дальнейшем будет способствовать сохранению единой позиции Европейского Союза по поддержке Украины

фото GETTY
фото GETTY

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия уверяет в последовательности позиции его страны по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в МИД был приглашен посол Италии для разъяснений в связи с недопустимыми высказываниями министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини относительно Украину.

"Позиция Италии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная, о чем Италией официально заявлено на всех международных площадках, включая недавние мероприятия, которые состоялись в рамках ЕС, НАТО и "Большой семерки", – заявил Ла Чечилия во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль.

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При этом, со стороны МИД Украины было отмечено, что Украина рассчитывает, что Италия и в дальнейшем будет способствовать сохранению единой позиции Европейского Союза по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Напомним, на прошлой неделе вице-премьер, министр внутренних дел Италии и лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини отметился скандальным заявлением, одобрив аннексию Крыма Россией. Он открыто выступил в поддержку политики Кремля.

На это заявление жестко ответила вице-спикер ВР Ирина Геращенко. Нардеп отметила, что в Италии к власти пришла коалиция, в соглашении которой записано – отмена санкций ЕС против РФ.

Отметим, что ранее Сальвини уже был замечен в поддержке России. Так, он пообещал, что Италия поставит вопрос об отмене санкций против России в течение этого года.
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Источник:

"Сегодня"

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