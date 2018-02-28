Избран председатель Нацслужбы здоровья

В конкурсе на должность главы Национальной службы здоровья Украины победил заместитель генерального директора по стратегическому развитию ООО Isida-IVF Олег Петренко.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, Национальная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала Петренко среди 14 кандидатов.

По словам и.о. министра здравоохранения доктор Ульяны Супрун, Петренко принимал непосредственное участие в разработке концепции реформирования системы здравоохранения, положенную в основу Закона об изменениях финансирования медицины.

Решение о назначении Олега Петренко на должность председателя Национальной службы здоровья будет принято на заседании правительства.

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Олег Петренко является заместителем генерального директора по стратегическому развитию ООО Isida-IVF, перед этим занимал должность первого заместителя гендиректора клиники Обериг.

Согласно медицинской реформой, Национальная служба здоровья будет реализовывать принцип оплаты медицинских услуг – "деньги ходят за пациентом".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал законы "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности" и "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" в конце декабря прошлого года, чем дал старт принятой ранее медицинской реформе.

Ранее сообщалось, что Медреформа заработает поэтапно. Сначала в Украине перестроят первичную медпомощь – оплату работы терапевтов, педиатров и семейных врачей. В 2019-2020 реформируют специализированную медпомощь. При этом в медицине появится понятие государственной программы медобслуживания. Эту программу Кабмин ежегодно будет пересматривать и определять, какие медицинские услуги покроет госбюджет, а какие придется оплачивать украинцам. Сайт "Сегодня" узнал, какую часть медуслуг для украинцев заплатит государство, и что поменяется для врачей. Более подробно читайте в материале Медреформа в Украине стартовала: что ждет врачей и пациентов.