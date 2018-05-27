К Порошенко едет президент Германии: когда встреча и о чем будут говорить

Сегодня, 15:22

Немецкий президент не только побывает в Киеве, но и отправится в другой украинский город

Штайнмайер и Порошенко. Фото: president.gov.ua
Штайнмайер и Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по приглашению президента Украины Петра Порошенко приедет в Киев 29 мая и пробудет до 30 числа, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Стороны обсудят широкий спектр вопросов двухстороннего и много стороннего сотрудничества между странами, а также пути дальнейшей поддержки Германией европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Одной из главных тем на переговорах Порошенко и Штайнмайера станет ситуация на Донбассе и введение туда миротворческой миссии ООН.

Программа пребывания также предусматривает посещение президентом Германии Львова.

Как говорится в анонсе на сайте президента Германии, перед встречей с украинским лидером Штайнмайер посетит могилу неизвестного солдата в Киеве, памятник Голодомору, памятник Героя Небесной Сотни.

Также запланировано выступление президента ФРГ в Киево-Могилянской академии на мероприятии "Украина, Германия, Европа – партнерство и перспективы".

Ранее Штайнмайер заявлял, что Германия продолжит поддерживать Украину. Он подчеркнул, что подчеркнул, что немцев очень волнует судьба Украины и ее граждан.

Отметим, что для Украины президент ФРГ в первую очередь известен планом по урегулированию конфликта, более известным как – "формула Штайнмайера". Она подразумевает одновременное принятие Верховной Радой во втором чтении поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там местных выборов. А Россия, также одновременно, выведет своих солдат и технику с Донбасса. Подробней об этом можно прочитать в материале "Сегодня": "Формула Штайнмайера" с тремя неизвестными: выборы, особый статус Донбасса и контроль границы".
Германия, Порошенко, встреча, визит, штайнмайер

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Источник:

"Сегодня"

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