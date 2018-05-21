К Порошенко едет президент одной из стран НАТО

Президент Украины Петр Порошенко встретиться с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд 22 мая, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что президент Эстонии проведет встречу с Порошенко в рамках своего официального визита в Украину. Ожидаются, что встретятся президенты в 11:00, а совместный выход к прессе запланирован на 12:30.

Напомним, последний раз Порошенко и президент Эстонии встречались в январе 2017 года. По результатам переговоров отмечалось, что Эстония поддерживает курс реформ в Украине.

Как заявлял тогда Петр Порошенко, Эстония больше всех помогает Украине в пересчете на душу населения. Он отметил, что твердая позиция Эстонии вместе с ЕС в поддержке Украины, позиция о непризнании незаконной аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, позиция решительного осуждения агрессии РФ против Украины, которая происходит на Донбассе, – это те позиции, за которые Киев очень благодарен и которые укрепляют стратегический альянс двух стран.

Спустя месяц Керсти Кальюлайд на состоявшейся в Мюнхене встрече глав государств Балтии с вице-президентом США Майком Пенсом высказалась за сохранение санкций в отношении России. Она заявляла, что у России нет в Украине никакого "особого права".