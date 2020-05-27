Кабмин представляет программу спасения экономики: онлайн-трансляция

Кабинет министров проводит очередное заседание под председательством главы правительства Дениса Шмыгаля. Среди прочего сегодня будет представлена программа спасения экономики из-за последствий эпидемии.

Как рассказывал накануне Денис Шмыгаль, формирование программы проводилось в четыре этапа. На первом этапе был проведен тщательный сбор информации, по итогам чего был сформирован идейный каркас программы.

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Далее его систематизировали и провели анализ, где каждая рабочая группа из ведущих специалистов, десятков ассоциаций, мозговых центров, представителей среднего и крупного бизнеса в своей ведущей отрасли наработала список инициатив.

На заключительном этапе были отобраны инициативы в соответствии с Конституцией Украины, нормами международного права, принципами честной конкуренции и другими важными принципами.

"Эта стратегия содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в нашей стране. Результат этой работы будет доработан экспертной средой и подан в Верховную Раду для дальнейшей работы", – говорил премьер.

Отметим, Украина живет в условиях карантина уже больше двух месяцев. И если раньше можно было только делать прогнозы о влиянии пандемии на экономику, то сейчас уже стала появляться первая официальная статистика. И хотя эти цифры подсчитываются с некоторым опозданием, они позволяют понять, что происходит с украинской экономикой в последние месяцы и насколько серьезно ее падение. Читайте подробнее в материале "Первые итоги карантина: последствия и надежда для украинской экономики".

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