Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,9
29,51
  1. Новости политики

Кабмин представляет программу спасения экономики: онлайн-трансляция

27 мая, 12:14

Сергей Мартынец

Пандемия коронавируса больно ударила по украинскому бизнесу, и правительство разработало антикризисный план

Кабинет министров проводит очередное заседание под председательством главы правительства Дениса Шмыгаля. Среди прочего сегодня будет представлена программа спасения экономики из-за последствий эпидемии.

Как рассказывал накануне Денис Шмыгаль, формирование программы проводилось в четыре этапа. На первом этапе был проведен тщательный сбор информации, по итогам чего был сформирован идейный каркас программы.

Реклама

Далее его систематизировали и провели анализ, где каждая рабочая группа из ведущих специалистов, десятков ассоциаций, мозговых центров, представителей среднего и крупного бизнеса в своей ведущей отрасли наработала список инициатив.

В тренде
Заседание Совбеза ООН по Крыму: защита Украины или уступка России?

На заключительном этапе были отобраны инициативы в соответствии с Конституцией Украины, нормами международного права, принципами честной конкуренции и другими важными принципами.

"Эта стратегия содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в нашей стране. Результат этой работы будет доработан экспертной средой и подан в Верховную Раду для дальнейшей работы", – говорил премьер.

Отметим, Украина живет в условиях карантина уже больше двух месяцев. И если раньше можно было только делать прогнозы о влиянии пандемии на экономику, то сейчас уже стала появляться первая официальная статистика. И хотя эти цифры подсчитываются с некоторым опозданием, они позволяют понять, что происходит с украинской экономикой в последние месяцы и насколько серьезно ее падение. Читайте подробнее в материале "Первые итоги карантина: последствия и надежда для украинской экономики".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

правительство Кабинет министров

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Саакашвили рассказал об отношениях с Аваковым и уже хочет лишить МВД одной функции
Саакашвили рассказал об отношениях с Аваковым и уже хочет лишить МВД одной функцииПолитика
Юзик показал доходы и расходы за год депутатства
Юзик показал доходы и расходы за год депутатстваЭкономика
"Козлина ты": Андрей Богдан выгулял собачку в киевском зоопарке (видео)Политика
В Черниговской области похоронили депутата Валерия Давыденко
В Черниговской области похоронили депутата Валерия ДавыденкоДругие регионы
Комитет Рады соберется из-за событий в Кагарлыке
Комитет Рады соберется из-за событий в КагарлыкеПолитика
В Госдуме предложили взять
В Госдуме предложили взять "Л/ДНР" под протекторат РоссииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...