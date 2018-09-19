Кабмин выделит почти 2 млрд грн на ТВ, а ЕС предоставит второй транш в 54 млн евро: итоги дня

ОБЩЕСТВО

25 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, один был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

77,4 тыс. грн составила заработная плата министра молодежи и спорта Игоря Жданова за август, его заместителей – от 30,7 тыс. до 41,4 тыс. грн, государственного секретаря министерства – 182,5 тыс. Зарплата Жданова состоит из таких компонентов: должностной оклад 12 364 грн, надбавка за выслугу лет – 3 338 грн, доплата за работу в условиях ограничений – 2 473 грн, надбавка за интенсивность труда – 26 818 грн, командировочные – 10 700 грн, отпускные – 1 549 грн, премия – 19 745 грн, индексация – 327 грн.

Составила 39 тыс. грн заработная плата министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака за август, его заместителей – от 25,2 тыс. до 37,3 тыс. грн. Компоненты зарплаты министра: 11 636 грн – оклад, 5 818 грн – надбавка за выслугу лет, 11 636 грн – надбавка за интенсивность труда, 2 327 грн – доплаты за работу, связанную с доступом к государственной тайне, 179 грн – индексация, отпускные – 7 354 грн.

1 млрд 816 млн 100 тыс. грн в следующем году Кабинет министров планирует выделить на финансирование Национальной общественной телерадиокомпании Украины. По закону бюджет НОТУ должен составлять 0,2% госбюджета за прошлый год. Соответственно, Кабмин должен был выделить 1,7 млрд грн, что немного меньше указанной суммы. В этом году НОТУ получила 776 млн грн вместо положенных по закону 1,5 млрд грн.

В августе ухудшились потребительские настроения и девальвационные ожидания населения. Об этом говорится в ежемесячном исследовании GfK Ukraine. Индекс потребительских настроений украинцев в августе снизился по сравнению с июльским показателем на 1,5 пункта – до 60,3, а в годовом измерении вырос на 1,7 пункта. Индекс девальвационных ожиданий снизился по сравнению с июлем на 16,7 пункта до 170,9. Индекс ожидаемого роста экономики страны на протяжении года сократился на 6 пунктов – до 52,6, показатель ожидаемой динамики безработицы увеличился на 5,8 пункта – до 133,6. Индекс личного материального состояния просел в отчетном месяце на 3,7 пункта до 49,9, индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,4 пункта по сравнению с июльским показателем до 190.

29,404 млн грн Кабинет министров выделил для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей 17 погибших военнослужащих и 24 получившим инвалидность во время участия в АТО.

ЭКОНОМИКА

Укрепил на 3 копейки до 28,13 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 20 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 19 сентября.

Составил 3,8% рост ВВП Украины апреле-июне к аналогичному периоду 2017 года. По отношению к предыдущему кварталу экономика страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 1%.

Действуют 477 проектов в первом полугодии 2018 года в Украине в рамках международной технической помощи (МТП) общей сметной стоимостью в 4,9 млрд долл. При этом 1,3 млрд из указанной суммы финансируются из Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности. Крупнейшими по объемам финансирования проектов донорами, предоставляющих международную техническую помощь Украине, являются США – 1,7 млрд долл. (102 проекта) и ЕБРР – 720 млн долл. (38 проектов).

70 млн долларов составила чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке 10-14 сентября. Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1 976,03 млн долларов и продал 1 365,22 млн долларов.

18 сентября Минфин разместил гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 142,8 млн грн и валютные бумаги – на 4 млн долларов. Гривневые бумаги размещены под 18,5% годовых, а валютные – под 5,95%.

1399 электронных лицензий получили украинцы для перевода средств за границу за период с июля 2017 года. По ним они отправили 33,4 млн долларов.

Составили 131 млн грн поступления в местные бюджеты от продажи прав аренды на земельные участки сельхозназначения государственной собственности, проведенных территориальными органами Госгеокадастра, за январь-август 2018 года. В целом за 2017 год такие поступления составили 118,7 млн грн, в 2016 году – 95,8 млн грн, в 2015 году – 38,4 млн грн.

МИР

54 млн евро готов предоставить ЕС Украине в качестве второго транша финансовой помощи для поддержки Фонда энергоэффективности.

Сенат США одобрил ранее согласованный с Палатой представителей проект Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год, который предусматривает 250 млн долл. для помощи Украине. Средства будут выделены на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров. Для вступления в силу закон еще должен быть принят в Конгрессе и подписан президентом США.

С 24 сентября Китай введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом 60 млрд долл. в год. 18 сентября США сообщили о введении 10%-ных пошлин на китайские товары на сумму в 200 млрд долл. в год с 24 сентября и предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки. В сообщении китайского минфина отмечается, что пошлины в размере 5-10% будут введены для 5207 наименований американских товаров. Пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ.

2 млрд долл. готова заплатить Польша за открытие у себя в стране военной базы США. Об этом сказал президент страны Анджей Дуда. Сейчас в Польше присутствуют 3000 военнослужащих США на ротационной основе. Варшава хотела бы увеличения американского контингента и его постоянного присутствия в стране. США могут принять решение по этому вопросу в начале следующего года.

422,5 тыс. долл. составила в 2017 году средняя годовая зарплата работников нью-йоркского рынка ценных бумаг, включая бонусы. За год она выросла на 13%. Почти четверть специалистов, которые занимаются ценными бумагами, заработали больше 250 тыс. за год. За этот же период только 2,5% занятых в других сферах нью-йоркской экономики достигли аналогичных показателей в доходах.