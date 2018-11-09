Какие тайны скрывают распорядители политических "черных касс": спецрепортаж "По следам золота партий часть вторая"

Сегодня в 23:20 на телеканале "Украина" в смотрите сенсационный репортаж-расследовании и финансах украинский партий

Почему от гордого звания "партийный спонсор" открещиваются едва ли не все ? Какие тайны скрывают настоящие распорядители политических "черных касс". Смотрите сегодня в 23:20 на телеканале "Украина" в сенсационном репортаже-расследовании "По следам золота партий. Часть вторая".

Отметим, согласно исследованию "Комитета избирателей Украины" под названием "Годовщина государственного финансирования: на что партии израсходовали полмиллиарда гривен", парламентские политические партии большую часть средств, полученных из госбюджета, потратили на рекламу.

"За год государственного финансирования (с сентября 2016 по сентябрь 2017) партии совокупно потратили почти 0,5 млрд грн – 436 млн, из которых 407 млн грн составили средства госбюджета. Больше всего средств, 109 млн, партии потратили на рекламу в СМИ (ТВ, радио, печатные СМИ, билборды). На рекламу было израсходовано больше, чем на заработную плату и аренду помещений вместе взятых. На зарплаты партии потратили 57 млн грн (13%), на аренду помещений – 46 млн (11%). На материальные расходы и оплату услуг (закупка канцтоваров и т.п.) было направлено 66 млн грн или 15%. Вместе с тем, на содержание местных организаций партии потратили всего 16% средств – 68 млн грн", – говорится в сообщении.

В спецрепортаже "По следам квартирооптимистов"спецрепортаж" смотрите, о чем молчат те, кто постоянно говорит о вездесущей коррупции: спецрепортаж "По следам квартирооптимистов".