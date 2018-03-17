Канада выделит Украине более четырех миллионов долларов на подготовку военных

Министр уточнила, что будет профинансирована закупка для армии оборудования для оказания первой помощи и обучение военных

Канада выделит 4,65 млн долларов на поддержку программ по подготовке Вооруженных сил Украины, говорится в заявлении МИД Канады Христи Фриланд, опубликованном на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

Министр уточнила, что будет профинансирована закупка для армии оборудования для оказания первой помощи и обучение военных.

"Сегодня, чтобы помочь укрепить стойкость Украины, мы выделяем 4,65 миллиона долларов на поддержку подготовки Вооруженных сил Украины. Это финансирование обеспечит оборудование для оказания первой помощи и обучение военной полиции ВСУ", – заявила Фриланд.

Она добавила, что Канада безоговорочно поддерживает народ Украины и продолжить оказывать давление на Россию.

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"Мы будем продолжать оказывать давление, в том числе посредством экономических санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства согласно международному праву и не будет соблюдать суверенитет Украины", – заявила глава МИД Канады.

Также Фриланд отметила, что "будет продолжать тесное сотрудничество с крымско-татарскими организациями, чтобы повысить осведомленность о ситуации в аннексированном Крыму".

Как сообщалось, 13 декабря Канада включила Украину в контрольный список стран, согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия.

Напомним, смелое решение канадского парламента подняло бурю истерики в РФ, где уже прогнозируют эскалацию на Донбассе. В России считают, что на востоке Украины может измениться соотношение сил, а канадцы могут стать стороной конфликта.